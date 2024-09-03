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Штукатуры вместо депутатов: здание Сейма обновят за 34 млн евро 2

Наша Латвия
Дата публикации: 03.09.2024
BB.LV
Штукатуры вместо депутатов: здание Сейма обновят за 34 млн евро
ФОТО: LETA

Победителями конкурса эскизов реконструкции здания Сейма стали компании DR arhitekti и Palast Architekts.

Планируется, что в 2027 году Сейм переедет в здание Банка Латвии и тогда же начнутся предварительные работы по реконструкции здания.

Руководитель консультативного совета по реконструкции здания Сейма, директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце полагает, что реконструкцию нельзя проводить, как "евроремонт", а нужно думать о символическом значении здания. "Нужно избавиться от мрачного впечатления, унылости помещений.

Существующий зал заседаний неплох, но заложенный в нем дух не соответствует тому, что мы хотели бы видеть", — сказала она.

Как отметили в ГАО Valsts nekustamie īpašumi, здание Сейма — важный культурный памятник, а также объект критической инфраструктуры.

Здание находится в плохом техническом состоянии, и часть помещений можно использовать только до конца 2027 года, поэтому необходимы комплексные работы по реконструкции и реставрации.

В ходе реконструкции будет также повышена энергоэффективность здания, внедрены современные решения по доступности окружающей среды, расширено общественное пространство.

Окончательный срок реализации проекта реконструкции и реставрации здания Сейма сейчас продлен до 31 декабря 2030 года. Правительство также уточнило распределение выделенных средств по годам, оставив неизменной общую сумму — 34 млн евро.

# сейм
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    3-го сентября

    Звиняйте, а сколько там миллионов на больных раком не хватает? Или для этих правителей штукатурка сейма важнее? Или в очередной раз попилить бабок не терпится?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Дед
    4-го сентября

    Больные раком это уже useless. Поэтому и государству они ничто. Пока молод, здоров и прибылен-велкам. Как пожилой, больной и дотационенен-ползи в свою нору и сдохни. Классика.

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