Синоптики предупреждают: сегодня будет очень жарко

Днем в среду температура воздуха в Латвии поднимется до +25..+30 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +22..+24 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

С 11:00 до 18:00 на всей территории страны будет действовать предупреждение о сильной жаре от Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

Пока что самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 4 сентября, составила +28,9 градуса в 2002 году в Лиепае.

День будет преимущественно солнечным, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

В Риге сохранится сухая погода, будет дуть слабый восточный ветер, воздух прогреется до +28..+29 градусов. Текущий рекорд жары на 4 сентября в столице составляет +27,5 градусов в 2002 году.

Погоду определяет обширный антициклон.