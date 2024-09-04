В Риге стало еще меньше улиц с возможностью бесплатной парковки (+СПИСОК)

До 30 сентября на нескольких улицах Риги будут открыты новые платные парковки, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Ригас сатиксме" Байба Барташевича-Фельдмане.

Цель проекта — лучше организовать транспортный поток и облегчить парковку в тех районах, где спрос на парковочные места высок.

Новые платные парковки будут организованы таким образом, чтобы снизить вероятность того, что неправильно припаркованные автомобили будут мешать другим участникам дорожного движения и создавать заторы.

При создании новых платных парковок учитывается План развития Риги, который направлен на улучшение качества среды и содействие доступу к общественному транспорту. Новые парковочные места расположены в основном в тарифной зоне C, а также в тарифных зонах B и D.

Парковочные места будут установлены на улицах Алояс, Экспорта, Гертрудес, Гростонас, Хоспиталю, Далиня, Кр.Валдемара, Нитаурес, Пулквежа Бриежа, Рупниецибас, Томсона и Зирню.

Жители, зарегистрировавшие свое место жительства в соответствующей тарифной зоне, могут подать заявку на получение карты резидента, которая облегчит пользование парковочными местами.