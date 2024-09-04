Всех учителей Латвии обязали пройти курсы по секс-воспитанию детей

С 1 сентября следующего года все латвийские учителя будут обязаны пройти бесплатные курсы по сексуальному воспитанию детей, сообщили представители Министерства образования комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, передает портал la.lv.

Курсы будут предусмотрены для всех учителей, включая преподавателей физкультуры. Рассчитанный на 16 часов курс будет проводиться дистанционно.

В настоящее время курс одобрен Латвийским университетом (ЛУ), но еще должен пройти рецензирование. Министерство образования подчеркивает, что этот курс обязателен для всех учителей, поскольку никогда не знаешь, какому именно учителю ребенок решит довериться. Поэтому важно, чтобы каждый учитель знал основы по ряду вопросов и умел общаться с ребенком.

Обучение будет включать в себя темы взаимоотношений, ценностей, гендерной осведомленности, насилия и безопасности, а также навыки, касающиеся здоровья и благополучия, человеческого тела и развития, сексуальности и сексуального поведения, сексуального и репродуктивного здоровья.

А на прошлой неделе латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выступил против обязательных курсов по половому воспитанию, так как считает, что эти курсы должны быть добровольными. Об этом заявила председатель профсоюза Инга Ванага.

Профсоюз также был удивлен сроком, к которому нужно пройти курсы. Другие курсы повышения квалификации не имеют сроков, и нет уверенности в том, что университеты способны обучить всех учителей за короткий промежуток времени.

«Почему на государственном уровне не предусмотрены курсы для учителей по использованию искусственного интеллекта в обучении или по искоренению насилия? Это не увлекательно, не интересно. Но вдруг эта тема (о сексуальном воспитании детей) кажется приоритетной для самого министерства», – удивляется Ванага.