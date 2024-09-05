В латвийской армии разрешат служить украинцам. Негражданам ЛР - нет

Сегодня Сейм поддержал во втором чтении предложенные Министерством обороны поправки в закон «О военной службе», которые предусматривают возможность приема в кризисных ситуациях иностранных граждан на военную службу, в том числе из Украины.
В настоящее время национальным регулированием не предусмотрена возможность приема иностранцев на военную службу в кризисных ситуациях. В свою очередь, опыт Украины показывает, что граждане других стран также могут эффективно воевать в составе национальных вооруженных сил.
Примут ли в армию неграждан в случае необходимости? Нет, такая возможность не предусмотрена. Поправки в Закон о военной службе предусматривают, что в случае всеобщей и частичной мобилизации добровольно подать заявление о прохождении военной службы в Национальных вооруженных силах смогут лишь граждане государств-членов Европейского Союза, государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли, государств-членов НАТО, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии или Украины.
Иностранцы принимаются на службу путем заключения с ними контракта о прохождении военной службы иностранца, если они отвечают требованиям состояния здоровья, указанным министром обороны, не являлись сотрудниками или агентами службы безопасности СССР или какого-либо иностранного государства, и если их принятие на службу будет соответствовать интересам национальной безопасности в соответствии с заключением Службы военной разведки и безопасности.
Служить смогут те иностранцы, которые не были наказаны за особо тяжкие преступления и которые легально проживают в Латвии.
Иностранец должен будет в совершенстве владеть государственным языком или по-крайней мере английским или французским.
Иностранцы смогут заключить контракт о прохождении военной службы на срок, определенный министром обороны, который не будет превышать период войны или чрезвычайного состояния. Иностранцам, принятым на военную службу, может быть назначен испытательный срок до шести месяцев.
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