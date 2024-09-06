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Снова под 30! Синоптики обновили прогноз на субботу в Латвии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2024
BB.LV
Снова под 30! Синоптики обновили прогноз на субботу в Латвии
ФОТО: Global Look Press

Латвийские синоптики предупредили о жаре - рекомендуют пить больше воды и находиться по возможности в тени.

В субботу сохранится сухая и солнечная погода, а воздух во второй половине дня прогреется до +28 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью при слабом юго-восточном ветре температура воздуха опустится до +10...+16 градусов, на востоке страны - до +7 градусов.

Днем будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха повысится до +23...+28 градусов. Теплее всего днем будет в Курземе.

В Риге в субботу сохранится солнечная погода со слабым и умеренным юго-восточным ветром. Ночная температура составит около +15 градусов, в пригородах - +11...+14 градусов, днем - до +26 градусов.

Температура воды в море составляет +17...+20 градусов, но при устойчивом ветре с юго-востока вода может стать холоднее. Температура воды в крупнейших озерах и реках - также около +20 градусов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    Это лучше чем под -30.

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