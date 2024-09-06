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В Латвии состоится международный саммит коалиции дронов 1

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2024
LETA
В Латвии состоится международный саммит коалиции дронов
ФОТО: Global Look Press

В начале следующего года в Латвии пройдет международный саммит, призванный популяризировать деятельность коалиции дронов, сообщили в Министерстве обороны.

Как заявил министр обороны Андрис Спрудс на заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне (Германия) в пятницу, для того чтобы помочь Украине получить преимущество в использовании беспилотных летательных аппаратов, создать надежные цепочки поставок компонентов и развивать производство дронов в странах НАТО, необходимо содействовать деятельности коалиции дронов и обмениваться информацией об инновациях в области беспилотных летательных аппаратов.

Спрудс подчеркнул, что саммит в Латвии станет местом встречи руководства коалиции, экспертов из разных стран, представителей государств и индустрии дронов.

Глава Минобороны также сообщил, что Латвия выделит в 2025 году международной коалиции дронов 20 млн евро и заключила с Украиной договор об обучении украинских солдат пилотированию беспилотных аппаратов.

Спрудс призвал участников контактной группы оказать поддержку Украине, обеспечивая ее дронами и внеся финансовый вклад в фонд коалиции для поддержки производства новых беспилотных аппаратов.

Как сообщалось, Латвия инициировала создание коалиции дронов и возглавляет ее вместе с Великобританией. С момента создания коалиции в феврале этого года Латвия передала Украине 3000 боевых беспилотных аппаратов различных типов и возможностей.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    Так вроде укры калом кроют эти дроны. Говорят дайте лучше запчасти, сами соберём нужное... ?

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