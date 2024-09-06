Женщина вне себя: курьер «Rimi» унизил пенсионерку; она попала в больницу

Заказ продуктов питания и непродовольственных товаров через Интернет уже не редкость. Если мы обычно получаем непродовольственные товары в посылках, то заказанную еду курьер привозит до двери.

Селма разместила в своем микроблоге «Х» неудачный опыт общения с курьером.

«Добрый день, «Rimi»!» Почему ваши курьеры считают допустимым опоздать на 35 минут без предупреждения (это еще мелочь), а когда приезжают, выругать 85-летнюю пожилую женщину с проблемами в передвижении, назвав ее потаскухой (цитата), унизить ее так, что у нее повышается кровяное давление. Бабушку увезли в больницу на машине скорой помощи. Вышеупомянутый курьер также накричал, мол, если не нравится, идите в «Барбору». Я думаю, это придется сделать. Я работала в электронной коммерции «Rimi» и знаю, что такое отношение не должно быть нормой», — пишет женщина.

Labdien, @RimiLatvija. Kādēļ Jūsu kurjeri uzskata par pieņemamu 35 min kavēt bez nekādas ziņas (tas vēl būtu sīkums) & ierodoties izlamāt 85 gadus vecu seniori ar pārvietošanās grūtībām par šļuru (citāts) un pazemot tā, ka viņai saceļas asinsspiediens. — Selma Levrence ?????️‍⚧️ (@selmuushh) September 1, 2024

В компании отреагировали следующим образом: «Добрый вечер, неприятно это слышать, такое отношение точно не является нормой. Пожалуйста, пришлите номер заказа интернет-магазина в личное сообщение, мы немедленно разберемся».

Labvakar, nepatīkami dzirdēt, šāda attieksme noteikti nav norma. Lūdzu privātā ziņā atsūtiet e-veikala pasūtījuma numuru, nekavējoties izmeklēsim. — Rimi (@RimiLatvija) September 1, 2024

Люди в комментариях удивляются такому отношению курьера - опоздание еще простительно - всякое бывает, но словесные оскорбления недопустимы.