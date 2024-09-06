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Женщина вне себя: курьер «Rimi» унизил пенсионерку; она попала в больницу 2

Наша Латвия
Дата публикации: 06.09.2024
BB.LV
Женщина вне себя: курьер «Rimi» унизил пенсионерку; она попала в больницу
ФОТО: Thought Co

Заказ продуктов питания и непродовольственных товаров через Интернет уже не редкость. Если мы обычно получаем непродовольственные товары в посылках, то заказанную еду курьер привозит до двери.

Селма разместила в своем микроблоге «Х» неудачный опыт общения с курьером.

«Добрый день, «Rimi»!» Почему ваши курьеры считают допустимым опоздать на 35 минут без предупреждения (это еще мелочь), а когда приезжают, выругать 85-летнюю пожилую женщину с проблемами в передвижении, назвав ее потаскухой (цитата), унизить ее так, что у нее повышается кровяное давление. Бабушку увезли в больницу на машине скорой помощи. Вышеупомянутый курьер также накричал, мол, если не нравится, идите в «Барбору». Я думаю, это придется сделать. Я работала в электронной коммерции «Rimi» и знаю, что такое отношение не должно быть нормой», — пишет женщина.

В компании отреагировали следующим образом: «Добрый вечер, неприятно это слышать, такое отношение точно не является нормой. Пожалуйста, пришлите номер заказа интернет-магазина в личное сообщение, мы немедленно разберемся».

Люди в комментариях удивляются такому отношению курьера - опоздание еще простительно - всякое бывает, но словесные оскорбления недопустимы.

#доска жалоб #rimi
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Комментарии (2)

  • JD
    Janis Dombris
    6-го сентября

    Полчаса опоздания не так и страшно для доставки. Но походу бабка начала отчитывать по полной. Правдв мы не узнаем. А кто такая эта Сельма, что заявлет это нормой, тоже бабка что ли?

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    Мда? А что бабка сказала? Может там отнюдь не божий одуванчик, а язва старая. Если давление скакнуло, значит они там долго лаялись.

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