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«Мы до сих пор не выяснили, на чьей стороне латвийские русские» - Херманис 3

Наша Латвия
Дата публикации: 08.09.2024
BB.LV
«Мы до сих пор не выяснили, на чьей стороне латвийские русские» - Херманис

Режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис обратил жестко высказался по поводу программы ЛТВ «Kultūršoks», где ее участники попытались оправдать присутствие русского языка в Латвии.

Херманиса возмутило, что ЛТВ отразило русскоязычное мнение, но не включило комментарии людей, думающих иначе.

«Вчера во Львове прошли похороны. Семьи Базилевичей больше нет. Остался только отец. Русские убили его жену и трех дочерей. Вчера прогрессивное ЛТВ «Культурный шок» сделало программу о том, что нет никакой связи между использованием русского языка в Латвии и российским империализмом.

Мы до сих пор не выяснили, на чьей стороне латвийские русские. Они (за некоторыми исключениями) до сих пор не позиционировали себя. Однако мы знаем, на чьей стороне Латвийское государственное телевидение», - написал он в социальных сетях.

#мнение
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Комментарии (3)

  • S
    SeaWolf
    9-го сентября

    Открою тайну, есть полно латышей, которые поддерживают русских и не только живущих в Латвии!!!

    79
    3
  • GS
    Grig Slomin
    9-го сентября

    Я узнал,что у меня Есть огромная семья:И тропинка,и лесок.В поле-каждый колосок.Речка,небо голубое.Это все моё,родное!ЭТО РОДИНА моя!Всё люблю на свете я!

    61
    3
  • Д
    Дед
    8-го сентября

    Конечно русские на стороне тех и очень благодарны тем, кто их детей заставляет учится на латышском языке, кто назначает все новые и новые проверки государственного языка. Тех же, кто не сдал лишают вида на жительство,который был выдан государством пожизненно. Людей, которые заработали пенсию , лишают персонального кода, чтобы они помирали без лекарств и средств к существованию, и даже не могли выехать из этой чудесной страны.

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