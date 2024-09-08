«Мы до сих пор не выяснили, на чьей стороне латвийские русские» - Херманис

Режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис обратил жестко высказался по поводу программы ЛТВ «Kultūršoks», где ее участники попытались оправдать присутствие русского языка в Латвии.

Херманиса возмутило, что ЛТВ отразило русскоязычное мнение, но не включило комментарии людей, думающих иначе.

«Вчера во Львове прошли похороны. Семьи Базилевичей больше нет. Остался только отец. Русские убили его жену и трех дочерей. Вчера прогрессивное ЛТВ «Культурный шок» сделало программу о том, что нет никакой связи между использованием русского языка в Латвии и российским империализмом.

Мы до сих пор не выяснили, на чьей стороне латвийские русские. Они (за некоторыми исключениями) до сих пор не позиционировали себя. Однако мы знаем, на чьей стороне Латвийское государственное телевидение», - написал он в социальных сетях.