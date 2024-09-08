В Латвии большинство автоводителей так или иначе пользуются мобильным телефоном за рулем

Только 23% опрошенных в этом году латвийских автомобилистов сказалит, что не пользуются мобильным телефоном во время вождения.

Чаще всего, или 58% опрошенных водителей, используют смартфон для навигации. Между тем, 39% водителей указывают, что они используют свой телефон только для звонков в системе «громкой связи», в то время как ряд водителей также называют другие функции смартфона, которые используют, несмотря на то, что находятся за рулем.

Например, 12% опрошенных признались, что звонят по телефону без системы громкой связи, а 14% признаются, что склонны искать и воспроизводить музыку во время вождения. Искателей музыки значительно больше среди мужчин (18%), в то время как женщины в этой сфере грешат относительно реже (10%).

Данные опроса показывают, что желание находить и воспроизводить музыку на смартфоне чаще выражено у молодых водителей – 41% опрошенных автомобилистов в возрасте до 25 лет признались, что склонны к этому.

Еще 7% признались, что пишут текстовые сообщения или общаются в чатах во время вождения, а 9% заявили, что склонны записывать голосовые сообщения. Еще 4% также признались, что делают селфи за рулем.