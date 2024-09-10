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Опять напортачили: улицу Гертрудес в Риге снова придется переделывать 2

Наша Латвия
Дата публикации: 10.09.2024
BB.LV
Опять напортачили: улицу Гертрудес в Риге снова придется переделывать
ФОТО: LETA

На этой неделе на участке улицы Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона начнутся работы по устранению дефектов, сообщили в Рижской думе.

Чтобы не доставлять лишних неудобств жителям и предпринимателям улицы Гертрудес, работы будут проводиться на небольших участках и только в тех местах, где были обнаружены дефекты. Ожидается, что работы будут завершены к концу ноября.

В настоящее время улица Гертрудес на участке от улицы Бривибас до улицы Кришьяня Барона открыта для движения, но ранее перестроенный участок улицы до сих пор не введен в эксплуатацию.

Ремонтные работы на улице Гертрудес проводила компания RERE Vide, однако, по информации самоуправления, они были выполнены некачественно. По окончании строительных работ был обнаружен ряд дефектов, из-за которых улица не была принята в эксплуатацию. Но чтобы не доставлять дополнительных неудобств жителям и предпринимателям улицы Гертрудес, а также пассажирам 1-го троллейбуса, улицу открыли для движения.

Что за дефекты? На улице и тротуарах обнаружены неровности, проседания, некачественные стыки, зазоры между элементами и их заполнение.

Устранение дефектов будет осуществлять SIA MRG Būve.

#рига #ремонт дорог
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го сентября

    Рукозады. Даже поленились пролить водой основу, чтоб грунт в ней усел и уплотнился вокруг конструкций.

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  • Д
    Дед
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го сентября

    А зачем им это. Главное отмыть бабки, а это делается, отнюдь, не водой.

    14
    2

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