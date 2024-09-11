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Латвийский писатель недоумевает: старушка позвонила в дверь и попросила хлеба 1

Наша Латвия
Дата публикации: 11.09.2024
BB.LV
Латвийский писатель недоумевает: старушка позвонила в дверь и попросила хлеба

Писатель и журналист Римант Зиедонис поделился в социальных сетях реальной историей, заставляющей задуматься о нашей жизни. В то время как у чиновников зарплаты достигают 10 тысяч евро, у старушки-пенсионерки не хватает на хлеб.

«Мне было неловко. Соседка по лестничной площадке позвонила мне и попросила хлеба. Я дал ей хлеба и кофе. Эта дама не бомж, она простая старушка. Бомжам в наш подъезд не попасть, стоит код на двери. Но я начал все больше думать — что происходит в Латвии? Например, почему у членов совета радио и телевидения зарплата 10 тысяч? Что они там делают?»

Отметим, что публикация привлекла большое внимание общественности, которая полностью поддержала автора.

«Причина, по сути, одна – ситуация зависима от партийной избирательной системы. К власти приходят не представители народа, а партийные функционеры с большими или меньшими способностями убеждать и получать деньги с налог, который платит народ. Большинство жителей делегирует свою власть на четыре года практически без какой-либо обратной связи…», - написал один из пользователей.

«Происходит разворовывание государства! Я вижу только один выход: всем честным людям нужно объединиться, взять власть и очистить страну от негодяев!», - указал другой.

«Происходит безумное гниение в системе государственной власти…», - выразил мнение еще один.

«Люди продолжают терпеть год за годом. Готовы работать за копейки и отдают последнее. Нет сильных протестов, нет общности, люди предпочитают друг друга съедать... Так почему бы не продолжать доить их и дальше?.. Раз люди всё равно отдадут ненормальные суммы за счета, еду, лекарства…», - выразил мнение четвертый.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го сентября

    Ой, да неужели. Вот открытие.

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