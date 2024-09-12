«Это вы сейчас серьезно?» - жители в ужасе от нового «автовокзала»

Среди жителей Прейльского края испытывают смешанные чувства то, ведь услуги автовокзала они нынче получают в установленном контейнере. Новое решение вызвало резкую критику в группе местного сообщества в Facebook. Кто-то удивлен внешним видом строения, кто-то не завидует кассирам автовокзала, которым приходится работать во временном растворе.

«Эта «будочка» (и исполнение, и окраска) в этом месте и при соответствующем использовании отталкивает. Это обычный вагончик мобильного работника. Надеюсь, в ближайшие дни его заменят на что-то более подходящее», — написал местный житель в общественной группе.

«Это вы сейчас серьезно?», - спрашивает женщина.

Другие же выражают надежду, что жители вскоре дождутся ремонта автовокзала и что нынешнее решение не продлится долго. В ответ на дискуссии в социальных сетях об установке временного мобильного контейнера на территории автовокзала Прейли местное самоуправление поясняет, что на данный момент одним из самых актуальных и приоритетных вопросов является благоустройство центра города Прейли, а также автовокзал.

Строительные работы запланированы на 2025-2026 годы.

Как сообщили представители компании, занимающейся ремонтом, «контейнер мобильного офиса» был привезен 29 августа, а касса заработала 10 сентября. Здание расположено внутри территории автовокзала, рядом с посадочными платформами. С одной стороны — касса, пеленальный столик, с другой — зал ожидания для пассажиров. Временные помещения будут продолжать свою работу до тех пор, пока не будет восстановлен автовокзал.