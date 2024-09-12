Владельцам квартир в Риге подготовили новый побор

Рижское самоуправление сообщает, что с 1 июля этого года, в соответствии с изменениями в законодательстве, каждый собственник здания (совладелец, собственник квартирной недвижимости) должен покрыть расходы на подготовку и отправку уведомления об оплате законного землепользования – речь идет о 15 евро в год.

Об этом порталу la.lv сообщила Инета Миглане, координатор проекта Отдела внешних коммуникаций администрации Рижского самоуправления.

Закон предусматривает, что собственник строения обязан уплатить землевладельцу плату за право пользования землей, а также покрыть расходы по уведомлению об оплате. Размер платы за законное использование составляет четыре процента от кадастровой стоимости земли, используемой в год, но не менее 50 евро в год.

«Каждый собственник дома (совладелец, собственник квартирной недвижимости) покрывает ежегодные расходы на подготовку и отправку платежного уведомления в размере 15 евро», - говорится в сообщении РД.

Если произошла задержка законной выплаты за землепользование, то с 1 июля этого года должник обязан возместить землевладельцу расходы на взыскание каждого просроченного платежа в размере 30 евро. Возмещение расходов не освобождает должника от обязанности возместить собственнику земли причиненные убытки в части, превышающей указанные расходы.