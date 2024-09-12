Военные ЛР будут 20 дней думать над тем, почему не смогли сбить дрон со взрывчаткой

Первые выводы в связи с дрейфовавшим над Латгале российским дроном типа "Шахед" могут стать известны в начале октября, сообщили в Министерстве обороны.

После инцидента, произошедшего 7 сентября, когда в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский дрон, оснащенный взрывчаткой, начато расследование. До его завершения не будет разглашаться информация ни о времени полета дрона, ни о траектории, пояснили в ведомстве.

Продолжительность служебной проверки зависит от различных обстоятельств, однако первый доклад ожидается в течение 20 дней - в конце сентября или начале октября.