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Военные ЛР будут 20 дней думать над тем, почему не смогли сбить дрон со взрывчаткой 2

Наша Латвия
Дата публикации: 12.09.2024
LETA
Военные ЛР будут 20 дней думать над тем, почему не смогли сбить дрон со взрывчаткой
ФОТО: dreamstime

Первые выводы в связи с дрейфовавшим над Латгале российским дроном типа "Шахед" могут стать известны в начале октября, сообщили в Министерстве обороны.

После инцидента, произошедшего 7 сентября, когда в Гайгалавской волости Резекненского края упал российский дрон, оснащенный взрывчаткой, начато расследование. До его завершения не будет разглашаться информация ни о времени полета дрона, ни о траектории, пояснили в ведомстве.

Продолжительность служебной проверки зависит от различных обстоятельств, однако первый доклад ожидается в течение 20 дней - в конце сентября или начале октября.

#дрон
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    12-го сентября

    Придумывать будут отмазку, а вреальности, вряд ли они дрон видели, потому как не чем, а если и увидели, чем бы могли сбить. Разве, что пушкой из гороха. В Латвии ПВО нет, максимум охотник с дробью.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го сентября

    Чего так быстро??? ?

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