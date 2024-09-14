«Мои родители пьют». Ждала, пока мои родители напьются и лягут спать, чтобы я могла учиться в тишине

38-летняя Катрина (имя изменено) рассказывает свою историю

Хочу поделиться своим примером, чтобы показать, что нормальный ребенок может вырасти и в семье, где оба родителя употребляли алкоголь, где было насилие, где мама помимо алкогольной зависимости имела еще и психологические проблемы и регулярно находилась в психоневрологической больнице в Стренчи.

В моем случае мне помогло то, что я узнала, что у меня была пара хороших друзей и пара взрослых, которые поддержали меня в нужный момент и сказали нужные слова, чтобы я поверила в себя и попыталась быть нормальной, получить образование, возможность интегрироваться в общество, работать.

В то же время моей сестре не удалось навести порядок в своей жизни так, как мне. Я не думаю, что у нее плохая жизнь, но она более несчастна, и я думаю, что она до сих пор не может отпустить то, что случилось с ней в детстве. Я тоже до сих пор борюсь с травмами, страхами и неуверенностью в себе, но смирилась с этим, обратилась к специалистам и до сих пор работаю над собой.

Мне есть чем гордиться, но я до сих пор не знаю, кто я, чего на самом деле хочу в жизни. Я до сих пор не создала свою семью и у меня нет стабильных отношений. Мне 38 лет. Окружающие меня люди на работе и в обществе знают меня как позитивного, ответственного и профессионального человека, многие понятия не имеют, какое у меня происхождение. Я также слышала комментарии о том, что я, вероятно, из порядочной и образованной семьи, что мои родители, должно быть, были очень требовательны ко мне, потому что я такая прилежная.

У меня часто возникают проблемы с тем, что я не знаю, чему я принадлежу, и часто испытываю совершенно противоположные чувства по поводу того, какие меня окружают люди, кто я сама, каков мой потенциал, что я могу сделать в жизни и что я могу или даже просто хочу от жизни. О чувствах в детстве - их было много. К сожалению, негатива было больше. Страх, стыд и неуверенность. Такие по-настоящему счастливые моменты трудно вспомнить. Если и были счастливые моменты, то я уже знала, что они не продлятся долго, хотя внутри я всегда надеялась и хотела верить, что однажды моя семья станет нормальной, что моя мама перестанет пить и мы все будем счастливы.

Какое-то время я много молилась Богу, молилась отчаянно и верила, что что-то изменится. Наверное, это самые болезненные моменты, от которых мне даже сейчас очень грустно, когда я вспоминаю, как моя мама, обычно провожающая меня в школу по утрам, обещала, что заберет меня из школы трезвой, и я всегда ей верила. Но когда я приходила домой, она уже лежала пьяная.

Я хорошо помню, как, придя из школы, одноклассники бросили в меня камень и ударили по голове, я в слезах побежала домой, забежала внутрь, а там лежали пьяные мама и папа. Я никому не могла рассказать, что со мной случилось, перестала плакать и начала убираться в доме, готовить. Я не могла просто сидеть и грустить, я даже особо не плакала, потому что не видела в этом никакого смысла. Мне часто приходилось заботиться о маме, когда она падала или ее куда-то ударяли, или мне приходилось выгонять друзей-собутыльников из дома. Да, я все время с чем-то сталкивалась. Каждый день был таким непредсказуемым. Трудно все это описать, я до сих пор помню много разных эпизодов. В те моменты, когда папа бил маму, я вообще не понимал, что делать. Мама могла пить до двух недель подряд, потом ее тошнило, она чувствовала вину, а потом теряла рассудок, хотела навредить себе. Затем ее приходилось увозить в больницу, где она проводила несколько недель.

Обычно она возвращалась из больницы вполне счастливая и здоровая, но потом все начиналось заново. В других случаях я даже не понимаю, как мы жили, когда мамы не было дома. Просто нужно было выжить.

В общем, я по-прежнему любила своих родителей и больше их жалела, жалею до сих пор, что так получилось. Я думаю, что мои родители тоже меня любят, и мне повезло, что меня не подвергали физическому насилию. Мой отец избил мою сестру, потому что она не его дочь. Моя мама до сих пор считает, что у нас было не такое уж плохое детство, потому что было что есть и где жить – ей самой в детстве приходилось страдать от голода.

Когда я была ребенком, мама часто говорила мне, что любит меня, но всегда была пьяна, тянула меня к себе на колени, не отпускала. Это было неприятно, и до сих пор эти слова любви не вызывают у меня каких-то очень положительных эмоций, скорее, я испытываю к этим словам недоверие. Я все еще забочусь о своей матери. Я не знаю, делаю ли я это из чувства долга или потому, что мне это нравится. Я не могу сказать ей, что люблю ее или сказать что-то очень приятное, но и бросить ее и отца тоже не могу.

Мне нравилось учиться и кажется, что таким образом я смогла отвлечься от окружающей реальности. Так я смогла представить себя окружающим в положительном свете, а не просто как девушку из пьющей семьи. Поскольку мы жили в одной комнате, это было не так просто. Я часто ждала, пока родители напьются и лягут спать, чтобы я могла учиться в тишине.

К сожалению, со временем я и сама начала употреблять алкоголь, когда была совсем молодой, и это тоже был способ забыться. В 4 классе меня отправили учиться в интернат, и там я пробовала и алкоголь, и сигареты. Там я стала хуже учиться и ухудшилось поведение. Я сделала это, чтобы соответствовать остальным своим сверстникам. Из-за моего плохого поведения в 6 классе директор вызвал мою маму в школу и пригрозил исключить меня из школы. Мама забрала меня из интерната, и я ей за это благодарна.

Я вернулась в свою старую школу и постепенно начала снова учиться и вести себя хорошо. Хотя в семье ничего не изменилось, я продолжила хорошо учиться. Так я и жила, ходила в школу, училась хорошо, но по выходным были довольно сумасшедшие вечеринки, потому что меня особо никто не контролировал. Я взяла за себя ответственность и училась. Когда я стала старше, работала летом. Что я еще чувствовала в детстве и на что хочу обратить внимание, так это отношение окружающих. В школе я часто чувствовала, что я из пьющей семьи. К сожалению, со стороны учителей, со стороны соседей, и я думаю, что это то, что могут сделать люди – не осуждать ребенка за то, что он пришел из такой среды, не заставлять его чувствовать себя ненормальным. Была ситуация, когда к нам пришла полиция, потому что отец избил мать. Полицейский отнесся к ней с таким презрением и сказал матери, что это она сама виновата. Я чувствовал, что мы люди второго сорта, списанные со счетов. Я благодарен директору начальной школы, который увидел во мне потенциал.

Когда я хотела пойти в техникум, чтобы быстрее пойти на работу и заработать деньги. Она сказала мне, что я могу больше, что мне следует закончить школу, а затем учиться. Хотя моя семья не была довольна этим моим решением, я сделала это и благодарна за это. Прямо сейчас мне хочется отпустить весь произошедший негатив, но я чувствую, насколько глубоко укоренились те модели поведения и деструктивные мысли, которые зачастую совершенно не соответствуют действительности. Тяжело и то, что мой отец, которому скоро исполнится 80 лет, все еще пьет. Моя мама меньше пьет, ей уже 76 лет, но никогда не знаешь, когда она снова начнут пить. Были ситуации, когда она в нетрезвом состоянии ломала руки и ноги.

Самое сложное, что я жила своей жизнью и была готов оставить все это в прошлом, но, к сожалению, это все еще в настоящем. Есть страх того, что может случиться с родителями. И все же, когда мама звонит мне пьяной, ее пьяный голос возвращает те детские чувства и неприятные эмоции.

Я редко хожу к ним в гости, в основном ко мне приезжает мама. В последний сумасшедший раз, когда моя мама была в больнице, я пошла навестить отца, поесть. Это было безумие, не буду подробнее описывать, как там было, но когда я уезжала, меня буквально тошнило. Я вообще не понимала, как я в детстве могла все это терпеть, и была рада возвращаться в свою квартиру, где уютно и тепло.

Интересно, сколько моих сверстников чувствуют то же самое, сколько невинных детей несчастны. Мне очень жаль, что так происходит, но если есть инструменты поддержки, то можно что-то изменить и есть надежда на лучшую жизнь. Повзрослев, я, по крайней мере, осознала, что моя семья не была особенно ненормальной и что во многих семьях, где не употребляли алкоголь, тоже были проблемы. Я думаю, поэтому важно об этом говорить и важно не списывать себя со счетов. Обстоятельства могут быть разными, но приходится бороться и находить решения. Не бойтесь просить о помощи, если она вам нужна.