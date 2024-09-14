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Мужчина пережил жуткие моменты под Яунелгавой, наткнувшись на обеденный стол медведя 1

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV
Мужчина пережил жуткие моменты под Яунелгавой, наткнувшись на обеденный стол медведя

За последние годы положение медведей в Латвии изменилось, и популяция этих животных увеличилась. Хотя исторически бурые медведи (Ursus arctos) в Латвии встречались нечасто, их все чаще можно увидеть в лесных камерах, а их присутствие можно почувствовать и при выходе в лес, сообщает портал Medibam.lv.

По большей части медведи избегают контактов с людьми, но все чаще появляются сообщения о том, что медведи приближаются к населенным пунктам или добывают пищу в человеческих отходах. В большинстве случаев такие ситуации не представляют опасности, но рекомендуется соблюдать осторожность, особенно в лесной местности, поскольку, как мы уже сообщали, был случай, когда медведь рычал на грибника.

На прошлой неделе у охотника Каспара Вайшлии и его отца произошла интересная встреча с медведем под Яунелгавой. Все началось в воскресенье днем, когда охотник Каспар вместе со своей женой Лелдей и собаками отправился в лес, чтобы установить лесную камеру на своих охотничьих участках. В какой-то момент он планировал спустить собак с поводков, но по пути к намеченному месту учуял на поляне странный запах, который привлек внимание. Было понятно, что собак лучше не отпускать, иначе они могут изваляться, а сажать их таких в машину не захочется.

«Поначалу казалось, что это последствия африканской чумы свиней у дикого кабана. Я сам прошел через заросли елей и трав, запах вроде есть, но его источник не могу найти. Я решил, что продолжать поиски нет смысла, надо пойти и установить лесную камеру. При включенной камере вонь бьет в нос на обратном пути. Я решил еще раз прогуляться по молодым елочкам и поискать, что же там на самом деле. Что интересно, запах вроде бы есть, но потом очень внезапно снова исчезает», - говорит Каспар.

Ничего не найдя, охотник пошел домой со своими собаками и сообщил о случившемся отцу. Отцу Каспара ситуация тоже показалась странной, поэтому на следующий день он тоже сел в машину и отправился искать источник интересного запаха. Кроме того, если это все-таки животное, пораженное АЧС, то с представителем ПВС свяжутся соответствующим образом и останки кабана утилизируют в соответствии с требованиями биобезопасности. Ситуация оказалась очень похожей на воскресную – запах вроде есть, но потом куда-то исчезает. Было решено, что поиски следует продолжить и на следующий день, потому что так оставлять нельзя.

«Во вторник ситуация стала гораздо интереснее. Отец нашел кабана лет трех-четырех, но очень интересным образом - кишки были вытянуты в сторону, а тушка лежала на пне. Было даже видно, что тело туда специально положили. Отец также рассказал, что зрелище было довольно странным и совсем не казалось, что это результат чумы», - говорит Каспар.

Потом, конечно, позвонили в ПВС и сообщили, что найден мертвый кабан, согласовав время, когда может прийти ответственное лицо. Однако самое интересное, что когда отец Каспара покинул место, где был найден кабан, странный запах, который был зафиксирован два предыдущих дня, возобновился. Запах даже сложно было определить, ни волка, ни быка, ни кабана, но когда мужчина подошел к машине, запах появился вновь.

После событий дня, в ту же ночь, на камере, установленной совсем рядом с местом, где был найден кабан, появился косолапый. «В этот момент все части головоломки сошлись воедино. Было понятно, почему кабан оказался на пне и какой интересный запах. Скорее всего, медведь полакомился кабаном, и запах, присутствие которого периодически ощущалось, принадлежал медведю, находившемуся где-то очень близко», - рассказывает охотник Каспар.

#животные
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го сентября

    Да ладно то "жуткие моменты". Медведи в лр карликовые и дрищут сверкая лапами лишь учуяв человека. Сам встречался с ними.

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