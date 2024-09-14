Сотни человек собрались в Риге на межконфессиональный христианский «марш Иисуса»

Несколько сотен человек собрались в субботу в Риге на межконфессиональный и международный христианский марш «Марш Иисуса».

Гости мероприятия собрались на сцене Верманского парка, где шествие открылось концертом христианской музыки.

Среди посетителей мероприятия были семьи с детьми, в том числе пенсионеры. Участники марша держали в руках белые воздушные шары, а у некоторых были плакаты со ссылками на библейские тексты. За происходящим также следят несколько сотрудников полиции.

«Марш Иисуса» пройдет в Риге впервые, но его начало берет истоки еще в 1987 году, когда многие верующие вышли на улицы Лондона, чтобы вместе помолиться и прославить Бога. На данный момент известно, что подобные марши прошли примерно в 180 странах мира, сообщает Информационное агентство католической церкви.

По словам организаторов мероприятия, «Марш Иисуса» в Риге организуется как межконфессиональный и международный христианский марш, на котором верующие разных конфессий и общин объединятся, чтобы «праздновать и провозглашать победу Иисуса Христа». Планируется, что «Марш Иисуса» в Риге станет ежегодным мероприятием.

Идею Марша Иисуса поддерживают и приглашают к участию в нем архиепископ Рижский митрополит Збигнев Станкевич, епископ Риналд Грантс, епископ Каспар Штернс, епископ Модрис Озолинкевич, епископ Николай Грибс, пастор Вилнис Глешке, а также другие епископы и пасторы в Латвии.