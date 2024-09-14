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Сотни человек собрались в Риге на межконфессиональный христианский «марш Иисуса» 3

Наша Латвия
Дата публикации: 14.09.2024
BB.LV
Сотни человек собрались в Риге на межконфессиональный христианский «марш Иисуса»

Несколько сотен человек собрались в субботу в Риге на межконфессиональный и международный христианский марш «Марш Иисуса».

Гости мероприятия собрались на сцене Верманского парка, где шествие открылось концертом христианской музыки.

Среди посетителей мероприятия были семьи с детьми, в том числе пенсионеры. Участники марша держали в руках белые воздушные шары, а у некоторых были плакаты со ссылками на библейские тексты. За происходящим также следят несколько сотрудников полиции.

«Марш Иисуса» пройдет в Риге впервые, но его начало берет истоки еще в 1987 году, когда многие верующие вышли на улицы Лондона, чтобы вместе помолиться и прославить Бога. На данный момент известно, что подобные марши прошли примерно в 180 странах мира, сообщает Информационное агентство католической церкви.

По словам организаторов мероприятия, «Марш Иисуса» в Риге организуется как межконфессиональный и международный христианский марш, на котором верующие разных конфессий и общин объединятся, чтобы «праздновать и провозглашать победу Иисуса Христа». Планируется, что «Марш Иисуса» в Риге станет ежегодным мероприятием.

Идею Марша Иисуса поддерживают и приглашают к участию в нем архиепископ Рижский митрополит Збигнев Станкевич, епископ Риналд Грантс, епископ Каспар Штернс, епископ Модрис Озолинкевич, епископ Николай Грибс, пастор Вилнис Глешке, а также другие епископы и пасторы в Латвии.

#религия #мероприятия
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Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Очередной инструмент в попытке управления массами.

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    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Очередная херня по управлению массами.

    2
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го сентября

    Нля... шли бы вы лесом со всеми своими исусами, алахами, звёздами, свастонами, лениными, милдами, и прочей идеологической хрюканиной. Житья от вас всех нет.

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