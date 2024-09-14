Украинцы в Латвии: от «Здесь трудно выжить» до «Большое спасибо!»

Глава общества Providus Ивета Кажока рассказала в Сейме об опросе, который проводился с целью выяснить отношение населения ЛР к беженцам с Украины.

"Я очень благодарен Латвии за убежище", — гласит большинство положительных отзывов.

"Латвия поразительная, поддерживает нас сколько возможно, и это для нас очень важно!" "Большая благодарность Латвии за помощь! Бесплатный транспорт, образовательные услуги, высокого уровня культурная интеграция".

Есть и рассказы о трудностях: "Я инвалид второй группы, но мне нужно работать, чтобы выжить. Зарплата, однако, составляет только 300 евро в месяц. Спасибо самоуправлению, которое платит за жилье, где в настоящее время живу. В прошлом году они оплатили также поездку в Украину, чтобы получить паспорт. Я полагаюсь на свои силы здесь, в Краславе…"

Кстати, количество украинцев, получающих официальные пособия, не столь велико — 3084 лицам выделены пособия по гарантированному минимальному доходу, 3581 — жилищное. Providus отмечает: "Оба пособия указывают на низкие доходы, но недостаточны, чтобы определить число подверженных риску бедности и социальной изоляции".

Ряд анкет, которые обработал Providus, пришел уже из Украины. В них о Латвии вспоминают так: "Здесь тяжело выжить, — констатировал один бывший иммигрант. — В семье оба работали, но сыну нужен постоянный медицинский уход, который не был возможен. Сын также начал ходить в школу, но потом ее бросил. Так семья вернулась в Украину".

Дарта Пелсе подтверждает — школы Латвии не создали механизма поддержки, преодоления языкового барьера.

"Не могут найти работу по своей специальности, поэтому приходится работать на физически тяжелой работе, — рассказывает еще один участник опроса. — Это обострило проблемы со здоровьем, и с медицинскими услугами очень тяжело: долго надо стоять в очередях. Это одна из причин, почему вернулся в Украину".

Providus к этому добавил: "Некоторые люди боятся возможного вторжения России в Латвию, особенно те украинцы, которые недавно приехали с оккупированных территорий".

Среди жалоб значатся также: "Транспортные возможности ограниченные, автобусы не ходят часто". "Я живу в Цесвайне в социальном доме, но в данное время есть вопрос с поиском своего жилища". "Всю помощь главным образом оказывают украинцам в Риге, но в малых городах украинцам недоступна информация и социальные проекты, обеспечивающие помощь и способствующие интеграции".

Ивета Кажока считает, что в государстве по–прежнему отсутствует продуманная стратегия относительно украинцев: останутся ли они в Латвии? "Мы по–прежнему смотрим на них как на кризис".

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Статистика

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1.01.2024 в Латвии было зарегистрировано 43 430 украинских граждан со статусом временного убежища, из них разрешение на пребывание получили 33 630.

Гендерный состав: 61% женщин, 39% мужчин.

География проживания: 62,4% разместились в Риге, 12,4% — в Латгалии, 9,4% — в Курземе, 7,5% — в Земгале и 7% — в Видземе.

Образование: наибольшая доля — 29,8% — лица с высшим образованием.

Возраст: детей в возрасте до 18 лет — 27,8%, лиц старше 66 лет — 6%. 355 детей, прибывших в Латвию без сопровождения взрослых, находятся на попечительстве.