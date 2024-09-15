Куда жаловаться, если в государственный праздник ЛР запахло навозом

Конец августа и начало сентября — время, когда происходит активное внесение удобрений сельскохозяйственных земель, напомнили bb.lv в Минземледелия.

А потому Государственная cлужба среды (ГСС) призывает жителей, чье жилье расположено в местах, граничащих с сельскохозяйственными угодьями, отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с введением в почву органических удобрений.

Удобрение земель — процесс в сельском хозяйстве необходимый. И хотя у тех, кто живет неподалеку от таких угодий, это может вызывать дискомфорт, связанный с неприятным запахом, а порой даже стать причиной плохого самочувствия, это не расценивается как нарушение. Разумеется, если при этом соблюдаются требования, изложенные в нормативных актах.

Однако чтобы разобраться, когда нужно потерпеть во имя будущих урожаев, а когда можно жаловаться на нарушения, следует понимать, что считается нарушением, а что нет.

Поэтому первое, что надо знать: на землях, используемых в сельскохозяйственных целях, вносить навоз или другие органические удобрения разрешается в любой день недели.

Но по воскресеньям или в дни государственных праздников делать это запрещено.

Поэтому если возникают обоснованные подозрения в несоблюдении требований, установленных нормативными актами, — например, неприятный характерный запах распространяется в воскресные дни, — ГСС предлагает обращаться в Государственную службу защиты растений (есть и такая структура в латвийском госуправлении).

Там оценят запахи и, если понадобится, оштрафуют отказывающегося отдыхать разбрасывателя навоза.