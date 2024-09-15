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Куда жаловаться, если в государственный праздник ЛР запахло навозом 2

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2024
BB.LV
Куда жаловаться, если в государственный праздник ЛР запахло навозом

Конец августа и начало сентября — время, когда происходит активное внесение удобрений сельскохозяйственных земель, напомнили bb.lv в Минземледелия.

А потому Государственная cлужба среды (ГСС) призывает жителей, чье жилье расположено в местах, граничащих с сельскохозяйственными угодьями, отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с введением в почву органических удобрений.

Удобрение земель — процесс в сельском хозяйстве необходимый. И хотя у тех, кто живет неподалеку от таких угодий, это может вызывать дискомфорт, связанный с неприятным запахом, а порой даже стать причиной плохого самочувствия, это не расценивается как нарушение. Разумеется, если при этом соблюдаются требования, изложенные в нормативных актах.

Однако чтобы разобраться, когда нужно потерпеть во имя будущих урожаев, а когда можно жаловаться на нарушения, следует понимать, что считается нарушением, а что нет.

Поэтому первое, что надо знать: на землях, используемых в сельскохозяйственных целях, вносить навоз или другие органические удобрения разрешается в любой день недели.

Но по воскресеньям или в дни государственных праздников делать это запрещено.

Поэтому если возникают обоснованные подозрения в несоблюдении требований, установленных нормативными актами, — например, неприятный характерный запах распространяется в воскресные дни, — ГСС предлагает обращаться в Государственную службу защиты растений (есть и такая структура в латвийском госуправлении).

Там оценят запахи и, если понадобится, оштрафуют отказывающегося отдыхать разбрасывателя навоза.

#удобрения
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го сентября

    Воскресенье. Поле. Указ-"гов. о! сегодня не пахнуть!". ??? Ахаха

    12
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го сентября

    Вот такого маразма ВВ ещё не публиковала.

    18
    1

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