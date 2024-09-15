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Жара возвращается в Латвию — синоптики 1

Наша Латвия
Дата публикации: 15.09.2024
BB.LV
Жара возвращается в Латвию — синоптики
ФОТО: Global Look Press

Синоптики предрекли жаркие дни для Латвии.

Новая неделя в Латвии начнется с солнечной и жаркой погоды, прохладнее будет только на морском побережье, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник на всей территории страны будет солнечно и сухо, только на западе с утра возможна переменная облачность. Ожидается слабый восточный ветер.

Температура воздуха днем составит +22…+27 градусов, в Курземе на побережье Рижского залива - около +20 градусов.

Ночная температура составит +10…+15 градусов, на побережье - до +15…+17 градусов.

В Риге понедельник тоже будет солнечным и сухим, воздух прогреется до +24…+26 градусов, а ночная температура не опустится ниже +14…+16 градусов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го сентября

    ? Одобрямс. В жизни я уже намёрзся.

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