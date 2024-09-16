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Синоптики предупредили о погоде во вторник в Латвии 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
Синоптики предупредили о погоде во вторник в Латвии
ФОТО: Youtube

Будет довольно жарко.

Во вторник в Латвии будет преимущественно ясное небо, а днем ожидается по-летнему теплая погода, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром на всей территории страны будет ясно, местами образуется туман. Будет дуть легкий восточный, юго-восточный ветер. Минимальная температура составит +8...+13 градусов, в отдельных прибрежных районах до +15 градусов.

День будет сухим и солнечным, на северо-западе Курземе небо начнут закрывать облака. Воздух прогреется до +23...+26 градусов, на побережье будет около +20 градусов.

В Риге вторник будет ясным, с легким ветерком. На рассвете температура составит +15 градусов, в пригородах - +11...+13 градусов. Во второй половине дня потеплеет до +24...+25 градусов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го сентября

    Сегодня (в ночь на вторник) шикарная луна-здоровенный апельсин на вид. Не забудте полюбоватся.

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