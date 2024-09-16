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«Школьник–отличник из Украины становится неуспевающим в Латвии» - исследование 1

Наша Латвия
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
«Школьник–отличник из Украины становится неуспевающим в Латвии» - исследование

Статистика выяснила, что в Латвии было 2375 ученика общеобразовательных школ из Украины, 1342 воспитанника детских садов, 533 студента, 311 учеников спортивных школ и 124 — профессиональных учебных заведений.

Глава общества Providus Ивета Кажока рассказала в Сейме об опросе, который проводился с целью выяснить отношение населения ЛР к беженцам с Украины.

По словам И. Кажоки, "если в младших классах ученик легко осваивает латышский язык, то начиная с 5–7–го класса, не говоря о средней школе, там истории очень плачевные".

"Школьник–отличник из Украины становится полностью неуспевающим в Латвии, это очень болезненная проблема, — констатировала исследователь. — Пока у нее решения нет".

И взрослые украинцы учат латышский язык, но если сравнивать с общим количеством прибывших, это абсолютное меньшинство. В целом проверки на госязык сдали 3062 человека, что менее 10% переселенцев. Наиболее активны были аттестованные в прошлом году, в этом же по доступным данным сдавали 686 человек, из которых всего 52,6% — успешно.

Причем обратная связь с курсами отсутствует. Как констатировал Providus, "невозможно определить число лиц, которые использовали финансированное государством/самоуправлением обучение латышскому языку и затем проходили проверки…"

Украинские сениоры также находятся в сложной ситуации. "У них нет сети социальной поддержки, друзей и знакомых", — обратила внимание эксперт на судьбу разбросанных по Латвии пожилых людей. Пенсии, поступающие с родины — "ничтожные".

Статистика

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1.01.2024 в Латвии было зарегистрировано 43 430 украинских граждан со статусом временного убежища, из них разрешение на пребывание получили 33 630. Гендерный состав: 61% женщин, 39% мужчин.

География проживания: 62,4% разместились в Риге, 12,4% — в Латгалии, 9,4% — в Курземе, 7,5% — в Земгале и 7% — в Видземе.

Образование: наибольшая доля — 29,8% — лица с высшим образованием.

Возраст: детей в возрасте до 18 лет — 27,8%, лиц старше 66 лет — 6%. 355 детей, прибывших в Латвию без сопровождения взрослых, находятся на попечительстве.

#украинские беженцы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (1)

  • ФФ
    Федул Федулов
    16-го сентября

    А как чувствует себя русский школьник в школе родного государства?

    54
    5

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