Эксперты рассказали, почему пустеет латвийское село

Озоли, Рауда, Араксте, Веселава, Витрупе и еще 300 других населенных пунктов за последние двадцать лет потеряли более половины своих жителей. Не так быстро редеют и остальные города и волости, кроме расположенных близко к Риге, где становится все более тесно.

"У меня, конечно, тоже есть определенные сентименты о том, что латвийские деревни опустошаются, и это проблема. Но в более широком контексте я вижу, что этот процесс все-таки происходит во всем развитом мире", - рассуждает экономист Янис Турлайс."К сожалению, час езды от Риги - та граница, за которой развитие уже весьма печально. В радиусе получаса-40 минут езды от Риги рост очевиден".

Заместитель начальника Центрального статистического управления (ЦСУ) Байба Зукула в этой связи отмечает: "Для Латвии, в отличие от других стран ЕС, характерна большая доля столичных жителей: 32% жителей живут в Риге, а в краях вокруг Риги - еще 14%. Это означает, что в Риге и ее окрестностях сосредоточена почти половина (46%) жителей страны". Если рассматривать регионы, то население растет только в краях под Ригой, например, в Марупском, Адажском, Кекавском и др., где больше молодых семей, а значит, и выше показатели рождаемости.

"И из-за смертности, существенно превышающей рождаемость, и из-за миграции население Латгале сокращается больше, чем в других регионах. Самое существенное сокращение численности населения произошло в приграничных краях - Краславском, Лудзенском", - добавляет Зукула.

В статистических картах изменения численности населения Латвии то и дело появляется какая-то волость, где вдруг отмечается прирост, отметил Турлайс, приведя в качестве примера Лиговскую волость в Гулбенском крае, где внезапно численность населения за год выросла на 66 человек. "Для волости это было глобальное потрясение в позитивном смысле. Однако объяснение оказалось простым: краевое самоуправление открыло в Лиговской волости центр социального ухода, и его обитатели в статистических отчетах волости стали заметным дополнением (+18%)", - пояснил Турлайс.

Эксперт также упоминает миф пандемического периода о том, что люди якобы возвращаются на село: "Когда действовали ограничения, часть людей, у которых были дачи в сельской местности, действительно на какое-то время переехала туда. Однако возвращения на постоянное проживание в село до сих пор в Латвии не происходит, и статистика никоим образом этого не подтверждает".

Latvijas Avīze