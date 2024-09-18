Только за год родительских прав лишились более тысячи жителей Латвии

Вышеуказанный суровый вердикт в 2023 году был вынесен относительно 1004 взрослых латвийцев.

Так как детей у них несколько больше, чем самих нерадивых предков — то получилось, что количество попавших под опеку государства составило 1153 несовершеннолетних.

Наибольшая возрастная группа — от 4 до 12 лет, 50%.

Тех же, кто младше или старше (до 17 включительно), поровну, по четверти.

Директор Департамента политики детей и семьи Илзе Курме озвучила численную динамику: в 2023 г. в Латвии насчитывалось 5286 детей на "внесемейном уходе".

При этом максимальное количество несовершеннолетних — 3445, имеет опекунов; еще 1323 растут в приемных семьях; и только 518 находятся в "институтах ухода".