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Минобороны хочет брать на службу в Латвийскую армию пенсионеров 1

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2024
BB.LV
Старый конь борозды не портит.

Старый конь борозды не портит.

Нехватка личного состава может быть частично ликвидирован путем вачи разрешений служить в армии людям, которые уже получают пенсию по выслуге лет. То есть отставным военным. Одновременно планируется разрешить поступление на военную службу после 40 лет.

Три министерства – обороны, внутренних дел и юстиции – подготовят изменения в нормативные акты, которые позволят сотрудникам внутренних дел со специальным служебным званием и военнослужащим, достигшим пенсионного возраста по выслуге лет, продолжать службу и одновременно получать пенсию.

Также планируется, что на службу смогут поступать и люди старше 40 лет. В настоящее время установлено, что на профессиональную службу принимают граждан Латвии в возрасте от 18 до 40 лет.

Эти предложения будут подготовлены по инициативе министра внутренних дел. Здесь, напомним, наблюдается хронический дефицит кадров – в Рижском районе, например, не заполнены треть должностей.

МВД и Министерство юстиции подготовят такие изменения и представят их правительству вместе с законопроектами, связанными с бюджетом 2025 года.

В сфере юстиции такие изменения могут касаться служащих в Управлении мест заключения.

Идея в том, что государству необходимо обеспечить, чтобы люди продолжали служить в армии и полиции, а также охранять заключенных, а не переходили на гражданскую службу после достижения пенсионного возраста.

Добавим, что в правительстве рассматривается вопрос о повышении возраста выхода на служебную пенсию.

#тюрьма #госполиция # армия
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го сентября

    ?вот вам. 2года жизни я уже отдал этой бесполезности (во всём). Идите тёмным лесом наигрывая в кокле.

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