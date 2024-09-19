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В пятницу в Латвии будет тепло и без осадков 1

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2024
LETA
В пятницу в Латвии будет тепло и без осадков
ФОТО: LETA

В пятницу ночью и утром во многих районах Латвии образуется туман и будет пасмурно, прогнозируют синоптики.

Наступит безветрие, температура воздуха понизится до +5...+12 градусов.

Днем над большей частью страны небо прояснится и выглянет солнце. Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха поднимется до +18...+23 градусов.

В Риге в пятницу утром возможен густой туман, днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью наступит безветрие, воздух остынет до +12 градусов, в пригороде - до +7...+10 градусов. Днем будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, столбики термометров в тени достигнут +19 градусов.

#погода
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го сентября

    Угу. сейчас (4:30) ночи проезжал по велодорожке между яункемери и кемери. В районе мэлнэзерса можно было снимать ёжика в тумане, помноженного на сайлент хилл. ☠️ Между прочим, юрмдума молодцы что сбацали ремонт этой велодорожки?.

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