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Нет стажа — нет пенсии: кого в Латвии коснутся новшества с годами работы в СССР 2

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2024
BB.LV
Нет стажа — нет пенсии: кого в Латвии коснутся новшества с годами работы в СССР

На этой неделе комиссия Сейма поддержала поправки к Закону о пенсиях, которые предусматривают, что граждане, не проживающие в Латвии, но имеющие право на получение латвийской пенсии по старости, должны будут иметь страховой стаж именно в Латвии не менее 20 лет, начиная с 1996 года, сообщила пресс–служба Сейма.

Планируется, что изменения вступят в силу уже с 1 января 2025 года.

Далее мы об этом расскажем подробнее.

Как это работает

Итак, законопроект предусматривает, что в дальнейшем при назначении государственной пенсии по старости в страховой стаж для тех, чей страховой стаж в Латвии после 1 января 1996 года составляет не менее 20 лет, будут включаться накопленные на территории бывшего СССР периоды работы и приравненные к ним периоды.

А если 20–летнего латвийского стажа нет — "советский стаж" включаться не будет, и соответственно, в лучшем случае, размер пенсии будет меньше.

Однако такое требование не будет распространяться на трудовой стаж в тех странах (бывших республиках СССР), с которыми Латвия заключила международные договоры в области социального обеспечения, а также на те страны, где действует Регламент Европейского парламента и Совета № 883/2004 о координации систем социального обеспечения.

То есть: изменения не будут распространяться на страны, с которыми существуют соглашения о социальном обеспечении или где действует регулирование ЕС.

Как напомнил депутатам комиссии Сейма государственный секретарь Министерства благосостояния Ингус Алликс, Латвия имеет договор о социальном страховании с Российской Федерацией, Украиной, Молдовой и Беларусью.

В свою очередь, ситуация в Эстонии и Литве регулируется на уровне Европейского союза — Регламент № 883/2004.

За Армению не заплатят. За Азербайджан тоже

Однако если к концу 1990 года лицо работало в тех республиках, с которыми в настоящее время нет договора о социальном страховании, Латвия будет оплачивать этот трудовой стаж только в том случае, если после 1 января 1996 года это лицо платило социальные взносы в Латвии в течение 20 лет.

Если взносы были сделаны менее 20 лет, то Латвия будет выплачивать пенсию за работу в Латвии, но стаж работы, например, в Армянской или Азербайджанской ССР засчитываться не будет, цитирует государственный портал lvportals.lv старшего эксперта Департамента социального страхования Министерства благосостояния Даце Трушинскую.

Отвечая на заданный на заседании комиссии вопрос, почему в качестве времени обязательного участия в латвийской пенсионной системе выбрано именно 20 лет, И. Алликс пояснил, что такой трудовой стаж со следующего года будет необходим любому лицу в Латвийском государстве для того, чтобы вообще иметь возможность претендовать на пенсию по социальному страхованию.

Что же будет с теми, у кого такого стажа нет? Право на получение государственных пособий по социальному обеспечению не отрицается, поэтому человек полностью не остается без гарантий социального обеспечения.

А если у человека 18–летний латвийский стаж?

Депутат Рамона Петравича попросила разработчиков поправок в закон пояснить, коснутся ли предусмотренные в законе изменения, например, в таком случае: человек, 1960 года рождения, проработал в Латвийской ССР 15 лет, но после 1996 года он проработал в Латвии всего 18 лет, делая социальные взносы.

"Это не коснется людей, которые работали в Латвии или когда–либо на территории Латвийской ССР. Латвия выплачивает пенсию за всю работу, выполненную на территории Латвии", — пояснила Д. Трушинская.

Для лиц, которые подают заявление о назначении пенсии по старости после 1 января 2025 года, но дата назначения пенсии по старости будет до 31 декабря 2024 года, страховой стаж будет рассчитываться в соответствии с правовыми нормами, действовавшими на дату назначения пенсии по старости, т. е. до 31 декабря 2024 года.

Промежуточный финиш

Комиссия Сейма в целом поддержала законопроект для рассмотрения в Сейме. Но ускоренного порядка не будет — его будут рассматривать в трех чтениях.

#пенсия
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Николай Кудрявцев
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Комментарии (2)

  • QQ
    Queen Queen
    22-го сентября

    Саему вообще не платить и никакой пенсии и все будет супер

    3
    0
  • Д
    Дед
    22-го сентября

    Это нарушение договора о выходе Латвии из состава СССР, и является основанием по расторжению этого договора правопреемницей этого договора.

    4
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