Жителям Латвии предложили сегодня бесплатно покататься на электросамокатах 1 2536

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2024
LETA
Оператор электросамокатов "Bolt" в Международный день без автомобиля бесплатно предоставит 1000 самокатов "Bolt" в 18 городах Латвии, в том числе 600 в Риге.

В других региональных городах будет бесплатно предоставлено по 25 скутеров в каждом городе.

Пользователь сможет бесплатно кататься на одном конкретном самокате не более двух часов, но в течение дня можно будет бесплатно пользоваться несколькими самокатами. Пользователи смогут бесплатно ездить с 9.00 до 23.59. Узнать, нужно ли платить за самокат, можно будет, отсканировав QR-код на самокате перед началом поездки.

Цель инициативы - подчеркнуть потенциал микромобильности в городской среде и побудить людей выбирать более экологичные способы передвижения.

"В сезоне 2024 года самокаты "Bolt" доступны в 18 городах Латвии - Риге, Елгаве, Юрмале, Валмиере, Даугавпилсе, Огре, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Сигулде, Икшкиле, Тукумсе, Екабпилсе, Цесисе, а также в Саулкрасты, Саласпилсе, Лиелварде и Адажи, которые добавлены в список с весны этого года.

Григорий Антонов
