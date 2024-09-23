Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Благодаря правительству, латвийских пенсионеров ждет большое разочарование 2 5238

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2024
LETA
Изображение к статье: Благодаря правительству, латвийских пенсионеров ждет большое разочарование

Демографические показатели окрашивают будущее будущих пенсионеров в мрачные цвета.

Уже через 25 лет сегодняшний работник, отправившись на заслуженный отдых, будет получать в виде пенсии лишь треть средней зарплаты по стране. Найти деньги на выплату пенсий государству будет сложно. Но, принимая нынешние решения, государство обещает платить еще больше.

Передача Латвийского телевидения "de facto" сообщает, что перенос 1% пенсионных взносов на 1-й пенсионный уровень со 2-го уровня за четыре года пополнит специальный бюджет на 616 млн евро, но четкого плана по возврату этих средств в будущем нет.

Хотя до пенсии еще далеко, 37-летний маркетолог Алия Ганиева думает о своей старости уже сейчас. Она рассказала программе "de facto", что хотела бы дожить минимум до 90 лет и в пенсионном возрасте не испытывать финансовых трудностей. Женщина следит за своими накоплениями на втором пенсионном уровне, доходностью довольна - в прошлом году она превысила 10%. Дополнительно она копит добровольно, делая вклады в третий пенсионный уровень. Идею правительства перенаправить 1% ее налогов на 1-й пенсионный уровень она не поддерживает. "Если посмотреть на статистику, сколько у нас пожилых людей, и провести математические расчеты, то очевиден риск, что моя пенсия может быть урезана. Чего я бы не хотела. Потому что я добросовестно плачу налоги и коплю сама. Не хотелось бы такого разочарования в преклонном возрасте", - говорит Ганиева.

Социальный налог, внесенный на первом пенсионном уровне, уходит в государственный кошелек, из которого платят пенсии сегодняшним пенсионерам. Взносы второго уровня уходят частным управляющим. Эти деньги зарабатывают на финансовом рынке. С мыслью, что деньги должны работать, государство постепенно поднимало взносы 2-го уровня. Но теперь оно хочет сделать шаг назад. Почему? Чтобы компенсировать налоговые изменения, из-за которых работающие получат больше. Другими словами, чтобы залатать недостачу основного бюджета.

Lsm.lv

×
Читайте нас также:
#пенсии и бюджет
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
16
0
0
15
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео