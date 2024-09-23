Уже через 25 лет сегодняшний работник, отправившись на заслуженный отдых, будет получать в виде пенсии лишь треть средней зарплаты по стране. Найти деньги на выплату пенсий государству будет сложно. Но, принимая нынешние решения, государство обещает платить еще больше.

Передача Латвийского телевидения "de facto" сообщает, что перенос 1% пенсионных взносов на 1-й пенсионный уровень со 2-го уровня за четыре года пополнит специальный бюджет на 616 млн евро, но четкого плана по возврату этих средств в будущем нет.

Хотя до пенсии еще далеко, 37-летний маркетолог Алия Ганиева думает о своей старости уже сейчас. Она рассказала программе "de facto", что хотела бы дожить минимум до 90 лет и в пенсионном возрасте не испытывать финансовых трудностей. Женщина следит за своими накоплениями на втором пенсионном уровне, доходностью довольна - в прошлом году она превысила 10%. Дополнительно она копит добровольно, делая вклады в третий пенсионный уровень. Идею правительства перенаправить 1% ее налогов на 1-й пенсионный уровень она не поддерживает. "Если посмотреть на статистику, сколько у нас пожилых людей, и провести математические расчеты, то очевиден риск, что моя пенсия может быть урезана. Чего я бы не хотела. Потому что я добросовестно плачу налоги и коплю сама. Не хотелось бы такого разочарования в преклонном возрасте", - говорит Ганиева.

Социальный налог, внесенный на первом пенсионном уровне, уходит в государственный кошелек, из которого платят пенсии сегодняшним пенсионерам. Взносы второго уровня уходят частным управляющим. Эти деньги зарабатывают на финансовом рынке. С мыслью, что деньги должны работать, государство постепенно поднимало взносы 2-го уровня. Но теперь оно хочет сделать шаг назад. Почему? Чтобы компенсировать налоговые изменения, из-за которых работающие получат больше. Другими словами, чтобы залатать недостачу основного бюджета.

