С песней за зарплатой: дотации для хоровых дирижеров вырастут в два раза 3 1284

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2024
LETA
Изображение к статье: С песней за зарплатой: дотации для хоровых дирижеров вырастут в два раза

Правящая в Латвии коалиция договорилась поднять зарплату руководителей коллективов Праздника песни и танца, сообщила министр культуры Агнесе Лаце после заседания партий, формирующих правительство.

В настоящее время предусмотрено двукратное увеличение целевой дотации для руководителей коллективов.

Это означает, что в самоуправления будет поступать финансирование для увеличения зарплат, отметила Лаце, добавив, что самоуправлениям будет предписано предоставлять отчеты о расходовании целевой дотации.

По мнению министра культуры, этот процесс был долгим, так как проходили консультации со всеми самоуправлениями, Обществом Праздника песни и социальными партнерами.

Ранее сообщалось, что правительство может выделить дополнительно 1,2 миллиона евро в год на реформу оплаты труда руководителей коллективов Праздника песни и танца в течение следующих трёх лет.

Министерство культуры в прошлом году должно было разработать предложение по порядку финансирования оплаты труда руководителей художественных коллективов с 2024 года, в том числе установить критерии, по которым рассчитывается и распределяется целевая дотация из государственного бюджета на оплату труда руководителей художественных коллективов и обязательные взносы социального страхования.

#праздник песни и танца
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
