Выяснилось, что в Латвии очень много пьют самогона

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Выяснилось, что в Латвии очень много пьют самогона
ФОТО: dreamstime

«В Латвии весьма велико потребление незарегистрированных алкогольных напитков». - как констатирует Dienas Bizness, наша республика обгоняет по этому показателю и Литву, и Эстонию.

С 1,6 л абсолютного незарегистрированного алкоголя мы, конечно, далеко позади мирового лидера — Грузии (6,6 л), зато опережаем такие государства с богатыми культурами виноделия и крепких напитков, как Армению, Грецию, Испанию, Францию, Италию.

Разумеется, следует различать те, что делаются людьми для себя — и на продажу. «Исключая государства с основанным на шариате исламским законодательством, где производство алкоголя не только запрещено, но уголовно наказуемо даже смертной казнью, в большей части государств мира легкие (пиво, вино и подобные) алкогольные напитки для собственного потребления не облагаются налогами и не запрещены. Даже во время оккупации СССР производство легких алкогольных напитков для собственного потребления не было запрещено». Зато особо злостные самогонщики могли отправиться в лагерь на 5 лет!

Однако сейчас незарегистрированный алкоголь в ЛР декриминализирован. И, повышая акцизные налоги на легальное спиртное, Министерство финансов рискует на выходе получить рост выпуска самогона.

Григорий Антонов
