Газета сообщает, что Щербатых, который также является членом исполкома ЛОК, поставил под сомнения решения НВС в видеоролике, размещенном в социальной сети TikTok.

«Чего они сюда пришли? Они все (солдаты, земессарги) адекватны или нет? По телевизору показывают, что происходит в США, у кого автомат, те психи. Кто может гарантировать (безопасность)? Никто. Правительство говорит, что будут учения. Хорошо, вам не хватает Адажи? Будет шумно, там дети. Какой-то бред. Никто особо ничего не говорит. Зачем запугивать людей? Если не будет войны, то и учиться нечему, идите в Адажи, что там, леса мало? Что вы в город идете?» — говорит Щербатых на видео.

Президент ЛОК Раймонд Лаздиньш считает, что публиковать подобный контент в социальных сетях, облачившись при этом в официальную форму олимпийской сборной, недопустимо.

«Этот вопрос должен быть рассмотрен в исполкоме, и я предлагаю передать его на рассмотрение Комиссии по этике, — сказал Лаздиньш.

С другой стороны, член исполкома ЛОК, генеральный секретарь Латвийской федерации велоспорта Том Маркс сказал, что он неприятно удивлен мнением Щербатых, добавив, что для представителя исполкома ЛОК неприемлемо говорить на русском языке, учитывая угрозу, исходящую от РФ (на видео Щербатых говорит на русском).

Щербатых критику услышал и удалил упомянутое выше видео. Он сказал газете, что поговорил с другом и понял, что совершил ошибку: если он хочет задавать вопросы такого рода, то должен делать это на латышском языке и другим тоном.

Для справки

На летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах Виктор Щербатых выиграл серебряную медаль в категории свыше 105 кг, набрав в сумме 455 кг.

Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в категории свыше 105 кг.