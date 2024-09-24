На Латвию идет сильный ветер до 68 км/ч и дожди — синоптики предупреждают 1 6141

Наша Латвия
Дата публикации: 24.09.2024
BB.LV
Латвийцев предупредили о погоде в среду - сильный ветер и дожди.

В среду погода в Латвии станет более облачной и ветреной, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью в некоторых районах западной и центральной частей страны ожидается кратковременный дождь, а утром и днем дождь пройдет и в восточных районах. Облачность увеличится, но временами будет светить солнце.

Ночью скорость южного ветра порывами составит до 14 метров в секунду в Курземе и до 19 метров в секунду на море. Минимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Днем на большей части Латвии ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 10-15 метров в секунду, в Курземе - до 19 метров в секунду. Воздух прогреется до +17...+21 градуса.

В Риге в среду ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, днем порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром составит около +15 градусов, днем поднимется до +20 градусов.

