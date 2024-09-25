Еще десять школ под угрозой – не проходят по новым требованиям МОН 1 3476

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2024
LETA
Изображение к статье: Еще десять школ под угрозой – не проходят по новым требованиям МОН

Десять из 13 приграничных школ, которые в настоящее время не соответствуют критериям, предложенным Министерством образования и науки (МОН), не набирают необходимое количество учеников именно на этапе средней школы, свидетельствуют обобщенные данные министерства.

Согласно последнему предложению МОН, количество учеников в приграничных школах на этапе средней школы может быть сокращено с 60 до 45 человек.

В Балвском крае не хватает учеников в Балтинавской средней школе, Ругайской средней школе, Рекавской средней школе и Вилякской средней школе. Например, в Балтинавской средней школе в 10-12-х классах обучается 21 ученик.

По две средние школы не соответствуют требованиям в Аугшдаугавском и Лудзенском крайях - Земгальская средняя школа, Салиенская средняя школа, Карсавская средняя школа и Зилупская средняя школа.

В Прейльском крае критериям для 10-12-х классов не соответствует Аглонская средняя школа, в Резекненском крае - Дрицанская средняя школа, где в средней школе учатся 44 ученика.

"Вопрос о количестве школ очень спорный. Общаясь с приграничными самоуправлениями, мы понимаем, что в следующем году ситуация может быть иной, чем в этом, потому что динамика детей меняется", - сказала агентству ЛЕТА директор департамента образования МОН Эдите Канавиня.

Уменьшить требование по минимальному количеству учеников было предложено также для "школ доступности". Переговоры с самоуправлениями о списке "школ доступности" в настоящее время близки к завершению. Статус "школ доступности" может быть присвоен 21 учебному заведению. Самоуправления на 855 согласны со списком, предложенным министерством.

Список будет пересматриваться каждые три года.

"Это не значит, что [Министерство образования] накладывает запрет, что самоуправление не может принимать никаких решений по этим учебным заведениям. Это в любом случае остается за самоуправлениями", - сказала Канавиня.

