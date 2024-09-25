Синоптики огорчили: Латвию ждет резкое похолодание

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2024
LETA
Изображение к статье: Синоптики огорчили: Латвию ждет резкое похолодание

В конце этой недели в Латвии ожидается стремительное падение температуры воздуха, а последние два дня сентября станут самыми прохладными днями месяца, прогнозируют синоптики.

В четверг и пятницу во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами - особенно в Курземе - возможны ливни с грозами. Южный ветер временами будет порывистым. Температура воздуха ночью не опустится ниже +9...+16 градусов, в четверг днем температура еще поднимется до +17...+22 градусов, в пятницу будет немного прохладнее.

Во многих местах дожди будут идти и в выходные, когда умеренный юго-западный ветер сменится западным. С приходом более холодного воздуха с северо-запада Европы температура в воскресенье уже не превысит +12...+15 градусов, а в ночь на понедельник местами может опуститься даже чуть ниже нуля.

Ожидается, что и на следующей неделе временами будет идти дождь, снег пока не прогнозируется. Температура воздуха в некоторые дни может подняться чуть выше +15 градусов.

Хотя на отдельных станциях наблюдений, главным образом в Видземе, наступление метеорологической осени отмечено 19 сентября, в целом по стране ее начало ожидается 28 сентября, что примерно на месяц позже обычного. Метеорологическая осень наступает, когда пять дней подряд средняя температура воздуха сохраняется ниже +15 градусов, и ее началом считается первый из этих дней.

