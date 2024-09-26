Так или иначе, но почти за 10 лет количество официальных гастарбайтеров, которые получили ВНЖ с правом на работу именно в Латвии, выросло почти вдвое.

Есть четыре варианта увеличения рабочей силы в стране.

Вариант первый – благоприятная демографическая ситуация, когда за счет прироста местного населения удается компенсировать (восполнить) уходящих на пенсию работников, то есть имеется реальная, если хотите, преемственность поколений.

Это явно не наш вариант. В Латвии демографическая ситуация не только не улучшается, а год от года только стремительно ухудшается. Если так пойдет и дальше, то, если сегодня на трех работающих приходится один пенсионер, то лет через 7–10 уже останется два работающих на одного пенсионера. Наверное, не стоит и объяснять, насколько возрастет нагрузка на социальный бюджет.

Второй вариант – попытка вернуть на рынок труда длительных безработных и пенсионеров. Здесь Латвии тоже похвастаться нечем. Переквалификация длительных безработных идет без особого успеха, что же касается пенсионеров, то те из них, чье состояние здоровья позволяет работать, делают это сами – без какой-либо агитации от государства.

Третий вариант – это увеличение пенсионного возраста как обычных пенсионеров, так и пенсионеров по выслуге лет. Что касается обычных пенсионеров, то и так в следующем году возраст выхода на заслуженный отдых достигнет 65 лет. Едва ли политики – с учетом грядущих выборов – рискнут сразу по завершении предыдущего этапа постепенного повышения пенсионного возраста начать новый – о повышении пенсионного возраста до 68–70 лет.

Но даже если представить, что, к примеру, в 2030 году на пенсию будут уходить в 68 лет, это все равно не позволит кардинально решить острую нехватку рабочей силы в стране.

Да, изменение системы пенсий по выслуге лет практически неизбежно – в том числе и путем повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет. Коалиция уже вплотную подошла к решению этого вопроса. Однако число обладателей пенсий по выслуге лет относительно других пенсионеров невелико, и это уж точно не поможет решить проблему дефицита рабочих рук и мозгов.

И, наконец, четвертый вариант увеличения рабочей силы – это, конечно же, приглашение в страну «чужой» рабочей силы. Отметим, что до сих пор у нас была очень жесткая политика в области трудовой миграции. Это и длительный процесс проверки потенциальных гастарбайтеров с излишней бюрократией, это и требование платить иностранным рабочим не ниже средней зарплаты по отрасли…

Все это приводило к тому, что многие латвийские компании «брали в аренду» гастарбайтеров у польских фирм и тем самым мимо Латвии проходили средства за оформление этих работников и налоги на их трудоустройство. Судя по всему, постепенно все-таки система приглашения гастарбайтеров будет либерализовываться – и это связано не только и не столько с желанием властей помочь латвийскому бизнесу, сколько с осознанием того, что без гастарбайтеров обеспечить рост экономики будет крайне проблематично.

Так или иначе, но вот уже почти 10 лет количество официальных гастарбайтеров, которые получили ВНЖ с правом на работу именно в Латвии, выросло почти вдвое!

Судите сами – если в 2015 году было 8016 иностранных рабочих и членов их семей, то в минувшем году имели рабочие ВНЖ 16 547 человек, а за первые 6 месяцев этого года - уже 17 726 человек.

И это не считая тех гастарбайтеров, которые работали в Латвии на временных работах – были взяты в аренду у фирм в других странах ЕС.

Кто чаще всего работает у нас?

Если посмотреть на подданство гастарбайтеров, то больше всего в Латвии трудится граждан Украины, затем следуют граждане Узбекистана и Белоруссии. При этом сокращается, что логично, количество гастарбайтеров из России.

В «топе» стран, граждане которых работают в Латвии, Индия, Таджикистан…

Очевидно, что конкуренция и в Северной Европе, то есть в нашем регионе, за рабочие ресурсы будет возрастать. Это опять-таки связано с демографией и с необходимостью обеспечить экономическое развитие. Нет сомнений, что по мере роста зарплат в нашей стране будет расти и число гастарбайтеров.

Фантазии политиков и реальность

В прежние годы политики, простите, бредили приглашением в страну высококвалифицированных специалистов – медиков, инженеров, компьютерщиков, научных деятелей.

Но во-первых, у нас зарплаты все еще неконкурентоспособные даже в регионе, уже не говоря о том, сколько платят высококлассным специалистам в Германии, Франции, Великобритании…

А во-вторых, с учетом жестких языковых требований привлечь в страну медиков и инженеров практически нереально. Сейчас с подачи президента принимаются поправки, которые позволят вузам привлекать, не требуя владения латышским, иностранных профессоров. Но едва ли остальным зарубежным специалистам сделают такие же поблажки в языковых требованиях.

А дальше их будет еще больше!

«Держать границу на замке» в смысле трудовой миграции практически невозможно, поэтому самая разумная политика – это облегчить ввоз в страну иностранной рабочей силы, но строго контролировать гастарбайтеров и их работодателей, а также выдавать краткосрочные ВНЖ, чтобы гастарбайтеры долго в стране не задерживались и была обеспечена своего рода ротация.

Поработал сам – дай поработать другим иностранным рабочим. Это уменьшит риск создания неких анклавов из мигрантов – мы видим, с какими последствиями сталкиваются те европейские страны, которые в свое время «увлеклись» приглашением в страну трудовых (и нетрудовых) мигрантов.