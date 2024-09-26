«Партнера могут депортировать»: латвийские квиры требуют равенства в браке в рамках «поющего» протеста

Дата публикации: 26.09.2024
Сегодня утром несколько десятков человек объединились перед Сеймом в «поющий» протест против равенства браков в Латвии с целью напомнить депутатам и общественности, что у нас до сих пор нет полного равенства между всеми семьями. Между тем, в Латвии прошло уже три месяца с момента регистрации партнерских отношений и этой возможностью воспользовались менее полутысячи человек, передает TV3.

Сегодня утром квир-хор и несколько десятков протестующих под громкие лозунги и латвийские народные песни выразили свою позицию по вопросу равенства браков в Латвии.

«Законом о партнерстве ничего не заканчивается, к тому же он очень ограничен, не решает многих вопросов. И, конечно же, мы здесь за равенство браков. Мы уже многого добились с помощью Закона о партнерах. Для защиты брака как такового, для усыновления детей, чтобы построить еще лучшую семью, чем сейчас", - говорит Метра.

Положение о партнерстве, действующее менее трех месяцев, является большим шагом на пути к повышению осведомленности общественности о многообразии, но не решает несколько важных проблем, говорят протестующие. «Это только начало, и я очень-очень надеюсь, что государство не остановится на достигнутом, что мы действительно дойдем до брака, потому что партнерство покрывает еще не все. Например, партнерство не распространяется на права наследования, что для нас в семье тоже очень важно», — говорит Янис.

В свою очередь, супруг Юргиса является гражданином США, и его пребывание в Латвии существенно зависит от отношений трудового права, что, по словам молодого человека, не является долгосрочным решением: «Трудовые отношения могут закончиться, могут уволить и в этом случае мой партнер будет депортирован, поэтому действующее регулирование ничего не покрывает. Нам остается надеяться и стрессовать, чтобы работа действительно осталась – если бы мы могли пожениться, он имел бы право на вид на жительство».

С 1 июля этого года, когда в Латвии можно зарегистрировать партнерские отношения, возможностью юридически укрепить отношения между двумя совершеннолетними людьми воспользовались 434 человека. Всего у присяжного нотариуса зарегистрировано 217 таких пар, из них 104 однополых и 113 смешанных.

На вопрос журналистов о том, планируется ли предпринимать дальнейшие шаги, например, по введению требуемого протестующими равенства браков, в Минюсте ответили лишь письменно: «В настоящее время принято и действует правовое регулирование партнерства, которое выполняет решение Конституционного суда и обеспечивает определенные права посредством создания партнерства. Никаких других поправок на данный момент не разработано».

