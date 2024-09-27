Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийский строитель не сможет зарабатывать меньше 1050 евро в месяц 2 3996

Наша Латвия
Дата публикации: 27.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский строитель не сможет зарабатывать меньше 1050 евро в месяц

Комитет строительной отрасли по генеральному соглашению пересмотрел минимальную зарплату в строительстве и постановил повысить ее с 930 до 1050 евро в месяц.

Почасовая минимальная ставка будет 6,29 евро, - сообщил Латвийский профсоюз строительной отрасли. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года.

Одновременно предусмотрен и переходный период длительностью в год: до 31 декабря 2025 года можно будет платить меньше тем рабочим, чья профессия соответствует 9-й основной группе, но всё равно не менее 930 евро в месяц, или 5,57 евро в час — либо не ниже 830 евро в месяц, или 4,97 евро в час, в том случае, если трудовой стаж рабочего у конкретного работодателя в последние 12 месяцев составил менее 6 месяцев.

Доплата за сверхурочную работу при сниженном размере «минималки» должна составлять 100%.

Профсоюз в связи с этим указывает, что это — некоторый прогресс для социальных партнеров в отрасли. Но удручает тот факт, что комитет не пересматривает уровень минимальной зарплаты в строительстве регулярно для трудящихся всех категорий, и это девальвирует реальное влияние повышения на развитие отрасли, отмечает профсоюз. Ведь и средняя зарплата в строительстве, и средняя по стране зарплата за последние 5 лет резко выросли.

Профсоюз подчеркивает, что размер минимальной зарплаты прямо влияет на объем теневой экономики — каждый евро, уходящий на выплату «минималки», не попадает в конверты. По мнению профсоюза, размер минимальной отраслевой зарплаты, предусмотренный генсоглашением, должен повышаться автоматически, чтобы лучше отвечать реальной ситуации в строительстве.

Напомним: в ноябре 2019 года в строительстве вступило в силу генсоглашение, тогдашний президент Раймонд Вейонис подписал поправки к Закону о труде, согласно которым при наличии генерального соглашения, определяющего минимальную зарплату в отрасли, за сверхурочные можно платить работникам вполовину меньшую надбавку. При отсутствии генсоглашения работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу по двойному тарифу.

Поскольку же рядовым строителям «минималку» повысят только по окончании переходного периода, с 2026 года, то доплата за сверхурочную работу, согласно ст. 68-й Трудового закона, должна производиться в размере 100%, а не 50%, как предусматривает отраслевое генсоглашение.

×
Читайте нас также:
#строительство #зарплата
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео