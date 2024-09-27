Комитет строительной отрасли по генеральному соглашению пересмотрел минимальную зарплату в строительстве и постановил повысить ее с 930 до 1050 евро в месяц.

Почасовая минимальная ставка будет 6,29 евро, - сообщил Латвийский профсоюз строительной отрасли. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года.

Одновременно предусмотрен и переходный период длительностью в год: до 31 декабря 2025 года можно будет платить меньше тем рабочим, чья профессия соответствует 9-й основной группе, но всё равно не менее 930 евро в месяц, или 5,57 евро в час — либо не ниже 830 евро в месяц, или 4,97 евро в час, в том случае, если трудовой стаж рабочего у конкретного работодателя в последние 12 месяцев составил менее 6 месяцев.

Доплата за сверхурочную работу при сниженном размере «минималки» должна составлять 100%.

Профсоюз в связи с этим указывает, что это — некоторый прогресс для социальных партнеров в отрасли. Но удручает тот факт, что комитет не пересматривает уровень минимальной зарплаты в строительстве регулярно для трудящихся всех категорий, и это девальвирует реальное влияние повышения на развитие отрасли, отмечает профсоюз. Ведь и средняя зарплата в строительстве, и средняя по стране зарплата за последние 5 лет резко выросли.

Профсоюз подчеркивает, что размер минимальной зарплаты прямо влияет на объем теневой экономики — каждый евро, уходящий на выплату «минималки», не попадает в конверты. По мнению профсоюза, размер минимальной отраслевой зарплаты, предусмотренный генсоглашением, должен повышаться автоматически, чтобы лучше отвечать реальной ситуации в строительстве.

Напомним: в ноябре 2019 года в строительстве вступило в силу генсоглашение, тогдашний президент Раймонд Вейонис подписал поправки к Закону о труде, согласно которым при наличии генерального соглашения, определяющего минимальную зарплату в отрасли, за сверхурочные можно платить работникам вполовину меньшую надбавку. При отсутствии генсоглашения работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу по двойному тарифу.

Поскольку же рядовым строителям «минималку» повысят только по окончании переходного периода, с 2026 года, то доплата за сверхурочную работу, согласно ст. 68-й Трудового закона, должна производиться в размере 100%, а не 50%, как предусматривает отраслевое генсоглашение.