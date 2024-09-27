В социальной сети «Фейсбук» пользователь под ником «SERDE» поделился фотографиями, сделанными женщиной, на которых видно, как бесчисленное количество испанских слизней ползет по крыше автомобиля. И это произошло здесь, в Латвии, в Айзпуте.

Как говорится в сообщении, впервые слизней видели в Латвии в 2009 году, в Пастенде.

«Распространения вида началось в 2014 году, и с тех пор он быстро и беспощадно распространился в значительных количествах практически по всей территории Латвии», - говорится в сообщении.

Учитывая, что этим летом многие люди вели настоящую битву со слизнями в своих садах, у автора возникли вопросы – «Как далеко и с какой скоростью дойдут испанские слизни? Сможем ли мы остановить их? Захватят ли испанские слизни весь мир?»