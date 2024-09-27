Осадки ожидаются как ночью, так и днем. Грозы более вероятны ночью и в утренние часы. Самые сильные осадки прогнозируются в Курземе. Временами небо будет проясняться.

Ночью будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, при грозах на побережье возможны порывы до 25 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +10...+15 градусов.

Днем южный и западный ветер во многих местах усилится до 16-21 метра в секунду, а максимальная температура воздуха составит от +14 градусов в Курземе до +19 градусов в Латгале.

В Риге в субботу пройдет кратковременный дождь, возможны грозы, днем будет немного солнца. Ночью южный, юго-западный ветер ослабнет, и воздух остынет до +12...+13 градусов. Во второй половине дня ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.