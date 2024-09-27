Госконтроль проверил, как в Латвии оказывается паллиативная помощь. Как оказалось, нередко умирающим людям и их близким приходится сталкиваться с неразберихой, очередями и нехваткой специалистов.

Общий вывод Госконтроля: паллиативная помощь в Латвии не соответствует потребностям пациентов.

Напомним: паллиативная помощь — это уход за пациентами, чье заболевание ограничивает жизнь и не поддается радикальному лечению, направленное на предотвращение или облегчение страданий, вызванных болезнью, а также оказание поддержки семье пациента, указывает Министерство здравоохранения.

То есть речь идет об умирающих людях.

Помогают не всем. Нуждающихся в два раза больше

В 2022 году паллиативную помощь в Латвии на бюджетные деньги получили 12 тысяч человек. Но в реальности тех, кто нуждается в этой услуге, почти в два раза больше, указывает Госконтроль.

При этом амбулаторные услуги паллиативной помощи крайне недостаточны, в результате чего большинство пациентов попадают в больницы, которые и так испытывают нехватку персонала.

В реальной жизни паллиативная помощь оказывается далеко не всем пациентам, которым она необходима, констатирует Госконтроль.

— На практике объем специализированных услуг очень ограничен и в целом никто не несет реальной ответственности. Поэтому благополучие многих пациентов паллиативной помощи зависит от способностей их близких, — поясняет член Совета Госконтроля Майя Аболиня.

И еще: в Латвии паллиативную помощь относят к определенным диагнозам, среди которых нет нескольких наиболее распространенных диагнозов, указанных Всемирной организацией здравоохранения, пациенты которых также могут нуждаться в паллиативной помощи.

Специалистов очень мало

Госконтроль также отмечает, что в 2023 году в стране насчитывалось всего 15 сертифицированных специалистов паллиативной помощи, 10 из которых были трудоспособного возраста, в то время как только один определил работу по специальности паллиативной помощи в качестве основной работы.

По имеющимся прогнозам, к 2030 году количество специалистов сократится до семи.

Несмотря на то что пациенты паллиативной помощи обычно получают медицинские услуги в клиниках общей практики, только пятая часть этих пациентов получала достаточно обширную медицинскую помощь (например, регулирование уровня глюкозы, уход за ранами, измерение артериального давления), указывает Госконтроль.

Для пациентов паллиативной помощи, которые постепенно становятся зависимыми от других людей, медицинская помощь на дому (например, введение лекарств, питание через зонд, длинный катетер в мочевыводящих путях и уход за стомой) является важной услугой, но ее получили не более 3% этих пациентов.

Бригады помощи на дому: хорошо, но мало

Одним из решений для улучшения доступа к амбулаторной паллиативной помощи является внедрение в нынешнем году службы мобильной бригады на дому, которая по сути является службой хосписной скорой помощи.

Государственный контроль приветствует расширение спектра услуг паллиативной помощи, но на данный момент рано судить о его эффективности, и в 2024 году она запланирована только для небольшого числа — 3078 пациентов.

Что рекомендовал Госконтроль

В ходе ревизии Министерству здравоохранения были даны такие рекомендации, которые должны быть реализованы не позднее 2029 года:

необходимо получать полные и актуальные данные о пациентах, которые в нуждаются в паллиативной помощи, а также о тех, кто ее фактически получает;

как и в других развитых странах, не менее 69% населения должны иметь возможность получить паллиативную помощь до смерти;

должна быть разработана эффективная амбулаторная паллиативная помощь пациентам, что позволит снизить нагрузку на больницы — как и в других развитых странах, за счет госпитализации не более 20% пациентов паллиативной помощи.

Все очень сложно

Одна из проблем сферы паллиативной помощи, на которую указал Госконтроль, является отсутствие системы. "Узнав о неизлечимом диагнозе — своем или своего близкого человека, люди становятся абсолютно беззащитными. Они не знают, куда обращаться и что делать. Все очень запутано и сложно. Даже наши ревизоры, специалисты с многолетним опытом работы, целый год вникали в то, как работает система паллиативной помощи. Что уж говорить о простых пациентах", — рассказала член Совета Госконтроля Майя Аболиня LR4.