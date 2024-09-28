Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На самой узкой улице Старой Риги опять дыра; ремонт обещают в следующем году 1 1931

Наша Латвия
Дата публикации: 28.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: На самой узкой улице Старой Риги опять дыра; ремонт обещают в следующем году

Улица Розена, ширина которой местами составляет всего 2,1 метра, является самой узкой улицей Старой Риги и популярной туристической достопримечательностью, однако в последнее время посередине улицы регулярно образуется дыра. После ремонта тротуар снова обрушился. В компании «Ригас уденс» рассказали, что в ближайшее время ожидается более масштабный ремонт улиц и замена коммуникаций, передает ЛТВ.

Жители выразили в соцсетях возмущение техническим состоянием улицы Розена, поскольку в этом месте регулярно обваливается тротуар. Дырку заделывают, а через месяц она снова появляется на том же месте. В чем причина этих вечных ремонтов на самой узкой улочке Старой Риги?

Представитель «Ригас уденс» Сандрис Ванзович рассказал, что в конкретном месте время от времени возникает размыв и провал: «Мы там внесли некоторые улучшения, чтобы никто туда не падал, но когда «4-я студия» прислала нам свои фотографии, то мы обнаружили, что после наших улучшений ситуация ухудшилась».

На улицу Розена направлены специалисты для повышения безопасности пешеходов, однако, как пояснил Ванзович, узость улицы также усложняет работу – невозможно использовать экскаватор. Хотя поэтапный ремонт улицы тоже задумывался, проверка канализационной магистрали пришла к выводу, что уже ничего спасти нельзя – все надо отстраивать заново.

На данный момент проводится только аварийный ремонт, но в ближайшее время могут начаться более масштабные работы. При этом будут восстановлены как канализационная линия, так и 105-метровый водопровод. В ближайшее время будут завершены закупки на строительные работы, и тогда можно будет начать капитальную реконструкцию, пояснил Ванзович.

«Мы обязательно начнем в этом году и надеемся закончить к летнему сезону отпусков где-то весной», - сказал представитель «Ригас уденс».

В связи с ремонтными работами не будет ограничено водоснабжение, будут обеспечены услуги канализации, однако необходимо учитывать шум во время строительных работ. Масштабные работы по реконструкции должны завершиться к следующему лету.

×
Читайте нас также:
#дороги #Рига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Изображение к статье: Святой Николай
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео