Улица Розена, ширина которой местами составляет всего 2,1 метра, является самой узкой улицей Старой Риги и популярной туристической достопримечательностью, однако в последнее время посередине улицы регулярно образуется дыра. После ремонта тротуар снова обрушился. В компании «Ригас уденс» рассказали, что в ближайшее время ожидается более масштабный ремонт улиц и замена коммуникаций, передает ЛТВ.

Жители выразили в соцсетях возмущение техническим состоянием улицы Розена, поскольку в этом месте регулярно обваливается тротуар. Дырку заделывают, а через месяц она снова появляется на том же месте. В чем причина этих вечных ремонтов на самой узкой улочке Старой Риги?

Представитель «Ригас уденс» Сандрис Ванзович рассказал, что в конкретном месте время от времени возникает размыв и провал: «Мы там внесли некоторые улучшения, чтобы никто туда не падал, но когда «4-я студия» прислала нам свои фотографии, то мы обнаружили, что после наших улучшений ситуация ухудшилась».

На улицу Розена направлены специалисты для повышения безопасности пешеходов, однако, как пояснил Ванзович, узость улицы также усложняет работу – невозможно использовать экскаватор. Хотя поэтапный ремонт улицы тоже задумывался, проверка канализационной магистрали пришла к выводу, что уже ничего спасти нельзя – все надо отстраивать заново.

На данный момент проводится только аварийный ремонт, но в ближайшее время могут начаться более масштабные работы. При этом будут восстановлены как канализационная линия, так и 105-метровый водопровод. В ближайшее время будут завершены закупки на строительные работы, и тогда можно будет начать капитальную реконструкцию, пояснил Ванзович.

«Мы обязательно начнем в этом году и надеемся закончить к летнему сезону отпусков где-то весной», - сказал представитель «Ригас уденс».

В связи с ремонтными работами не будет ограничено водоснабжение, будут обеспечены услуги канализации, однако необходимо учитывать шум во время строительных работ. Масштабные работы по реконструкции должны завершиться к следующему лету.