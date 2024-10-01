Отопление будет, несмотря на долги 1 1991

Наша Латвия
Дата публикации: 01.10.2024
LETA
Изображение к статье: Отопление будет, несмотря на долги

Предприятия теплоснабжения ряда самоуправлений уже заявили о готовности начать отопительный сезон. Латвийское телевидение поинтересовалось, каковы долги населения и всем ли будет подключено отопление. Представители предприятий ответили, что объем долгов разный в разных самоуправлениях, но общая тенденция хорошая. Долги в самоуправлениях накапливались несколько лет.

"В предыдущие зимы мы были близки к энергетическому кризису, особенно в 2022 году", - заявили в Латвийском союзе самоуправлений (ЛСС).

В этом году должников тоже хватает, но их стало меньше. Прошедшая зима была мягче и, соответственно, долгов стало меньше.

"Это не называлось кризисом, но мы были недалеки от него. Были неадресные пособия, что фактически спасло экономику", - говорит советник ЛСС Айво Салминьш.

Сумма долга уменьшилась или осталась неизменной, а расходы на топливо в этом году будут меньше, считают в ЛСС. В опрошенных предприятиях теплоснабжения также отмечают, что тенденция положительная. Например, в "Rīgas siltums" говорят, что платежная дисциплина рижан стабильна и существенно не меняется на протяжении уже нескольких отопительных сезонов. Общий долг также не увеличился.

В ООО "Liepājas enerģija" отмечают, что тенденция положительная и лишь небольшая часть клиентов задерживает платежи. Аналогичные ответы Латвийское телевидение получило также в Цесисе, Сигулде, Резекне и Даугавпилсе. Только в Саласпилсе теплоснабжающая компания указывает, что семь многоквартирных домов могут не подключить отопление, но не из-за долгов. Система теплоснабжения домов еще не полностью готова.

