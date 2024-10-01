С 1 октября поменяется порядок взыскания долгов. Как будут рассчитываться удержания для должников по алиментам, коммунальным платежам, административным штрафам, кредитам и другим задолженностям, – разъясняет Латвийский совет присяжных судебных исполнителей (приставов).

Новый порядок затронет очень многих: по имеющейся у Министерства юстиции информации, сейчас примерно каждый десятый житель Латвии испытывает трудности со своевременной оплатой своих долгов.

Сейчас задолженность взыскивают с зарплаты должника или приравненных к ней доходов, оставляя ему на жизнь либо одну минимальную зарплату, либо половину минимальной зарплаты – в зависимости от вида долга.

Половину – если долг возник по алиментам или административным штрафам и компенсации ущерба пострадавшему в уголовном деле. В прочих случаях должнику должна была оставаться одна минимальная месячная зарплата. К тому же за каждого несовершеннолетнего ребенка должнику должны оставить еще 15% «минималки».

В этом году минимальная зарплата в Латвии – 700 евро. В результате возникают ситуации, когда с заработков должника никак не взыскать деньги на оплату долга, – констатировали в Сейме Латвии.

Что изменится. И зачем

Согласно поправкам в Гражданско-процессуальном законе (ГПЗ, CPL) с 1 октября этого года предусмотрено изменение суммы удержаний с заработной платы должников (и аналогичных выплат).

В большинстве случаев суммы взысканий по долгам должны значительно сократиться, – успокаивают авторы поправок в закон.

Как указывается, ранее существующая система взысканий демотивировала безнадежных должников искать какой-то выход из ситуации. Многие устраивались работать нелегально, получали зарплаты «в конвертах», уезжали из страны и т. д.

Масштаб проблемы безнадежных должников иллюстрирует статистика, опубликованная на сайте присяжных судебных приставов Латвии: на конец 2023 года в общей сложности общая сумма задолженностей превышала 5,7 миллиарда евро.

Поправки призваны эту ситуацию изменить – стимулировать должников получать больший официальный доход.

Основные изменения

удержания у должников будут одинаковыми для всех видов взысканий;

удержания должны производиться только с той части дохода, которая превышает минимальную сумму, которая должна остаться у должника:

будет определена минимальная сумма дохода, сохраняемая за должником, с которой не будут производиться удержания – это 50% от минимальной месячной заработной платы-брутто плюс 15% от минимальной месячной заработной платы-брутто за каждого зарегистрированного на содержании несовершеннолетнего ребенка;

будет определена сумма чистого дохода (заработная плата на руки), которая превышает минимальную сумму, сохраняемую за должником. Удержания в размере 30% будут производиться только с этой части доходов;

если же у должника есть несколько неисполненных обязательств, удержания будут производиться в размере 40%. То есть: должнику при любом взыскании должны сохранить 50% от минимальной месячной зарплаты плюс 70% или 60% от оставшейся суммы чистых доходов.

Примеры расчетов до и после 1 октября

Взыскание задолженности по алиментам

Самые значительные изменения ждут должников по алиментам.

Например, если отец ребенка, имеющий задолженность по алиментам, получает зарплату на руки в размере 1000 евро и у него на иждивении один ребенок, то после удержаний ему до 1 октября остается 455 евро.

После вступления в силу поправок, независимо от вида задолженности, ему будет оставаться 836,50 евро, а на погашение долга будет направлено 163,50 евро.

** Взыскание долгов по коммунальным платежам (а также потребительским кредитам, налогам и другим невыполненным обязательствам)**

Предыдущее регулирование предусматривало, что при взыскании других долгов удерживалось 30% от чистого дохода должника, но при этом сохранялось 100% минимальной зарплаты и 15% от нее на каждого зарегистрированного ребенка (пункт 3 первой части статьи 594).

Например, если должник, с которого взыскивается потребительский кредит или долг по коммунальным платежам, получает чистую зарплату в размере 1000 евро и у него на иждивении один ребенок, то после удержаний ему до 1 октября остается 805 евро.

После вступления в силу реформы ему останется 836,50 евро, а на погашение долга будет направлено 163,50 евро.

Это касается получателей зарплат.

Пенсионеры при взыскании подобных долгов окажутся в худшей ситуации – до реформы должникам в любом случае оставляли 100% минимальной зарплаты.

В 2023 году латвийскую пенсию по возрасту получали 437 374 человека. Средний размер пенсии вместе с надбавками составлял 563 евро. При этом 43% получали пенсию от 500 до 1000 евро, 34% – от 350 до 500 евро, а более 1000 евро получали только 7% пенсионеров. И значительная доля пенсионеров – 16%, получала минимальную государственную пенсию.

Взыскание административного штрафа или компенсации ущерба пострадавшему

Предыдущее регулирование предусматривало, что при взыскании алиментов другого рода (например, на содержание совершеннолетнего ребенка или родителей), неоплаченного штрафа за административное правонарушение или компенсации ущерба, причиненного потерпевшему в уголовном деле, удерживались 50% от чистого дохода должника, при этом сохранялась половина минимальной зарплаты и 15% от нее на каждого зарегистрированного ребенка (пункт 2 первой части статьи 594).

Например, если должник, с которого взыскивается неоплаченный штраф за административное правонарушение, получает чистую зарплату в размере 1000 евро и у него на иждивении один ребенок, то после удержаний ему до 1 октября остается 500 евро.

После 1 октября ему останется 836,50 евро, а на погашение долга будет направлено 163,50 евро.

Взыскание нескольких долгов

Если на должнике числится несколько дел о взыскании долгов, то независимо от вида долгов удержания будут производиться в большем размере – 40% от чистого дохода, превышающего половину минимальной зарплаты, к которой прибавляется 15% за каждого зарегистрированного ребенка.

Например, если должник, с которого взыскивается задолженность по алиментам и потребительский кредит, получает чистую зарплату в размере 1000 евро и у него на иждивении один ребенок, то в настоящее время после удержаний ему остается только 455 евро (учитывая, что один из долгов – это алименты на несовершеннолетнего ребенка).

После вступления в силу реформы 1 октября ему останется 782 евро, а на погашение долгов будет изъято 218 евро.