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С сегодняшнего дня полиция начинает штрафовать водителей за «летнюю резину» 1

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2024
BB.LV
С сегодняшнего дня полиция начинает штрафовать водителей за «летнюю резину»

С 1 октября в Латвии вступили в силу новые требования к зимним шинам. Согласно им, передвижение по латвийским дорогам на покрышках, обозначенных только буквами M+S, станет противозаконным.

Поскольку шины с маркировкой M+S не предназначены для зимнего сезона, а их протектор не может обеспечить автомобилю нормального торможения на заснеженной или обледенелой дороге, использование таких шин в зимний период запрещено. Логично — ведь, по сути, это летняя резина, зачастую лишенная ламелей — специальных надрезов, улучшающих сцепление с обледенелой дорогой.

Годной отныне считаются лишь та «резина», которая предназначена для езды в условиях гололеда, обозначена маркировкой 3PMSF (three-peak mountain snowflake) и имеет соответствующий символ: снежинка на фоне горы с тройной вершиной. Зимой все автомобили, чья полная масса не превышает 3,5 тонн, могут пользоваться исключительно такой резиной, а шины без «горы и снежинки» будут считаться летними, со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Штрафы за езду на «резине» без горы и снежинки уже озвучены. Водителя транспортного средства, который не озаботился «переобуться» в шины, пригодные для езды зимой (с 1 декабря по 1 марта), могут оштрафовать на 30 евро.

Полиция также напоминает, что шины с маркировкой «гора и снежинка» можно использовать летом, но только в том случае, если они без шипов. За езду с шипами также предусмотрено денежное наказание в размере 30 евро.

И помните – минимальная глубина протектора на шинах в зимний период должна составлять не менее 4 миллиметров. Если глубина меньше, шина считается изношенной, и транспортное средство нельзя эксплуатировать. Иначе — аннулирование техосмотра и денежный штраф. За езду на слишком «мелкой» или испорченной резине вас могут наказать до 55 евро.

#за рулем
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го октября

    Шиномонтажники проспонсировали статейку?

    20
    3

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