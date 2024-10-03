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Украинцы не хотят отдавать своих детей в латвийские школы. Почему? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2024
LETA
Украинцы не хотят отдавать своих детей в латвийские школы. Почему?
ФОТО: LETA

В этом году латвийские образовательные учреждения посещают 3829 детей украинских беженцев. Только 28% детей школьного возраста учатся здесь очно, большинство делают это дистанционно в одной из школ Украины.

Сейчас закон не предусматривает обязательного требования по очному получению знаний. Правда, такую норму планировалось установить с 1 сентября этого года, однако ее введение было перенесено на следующий учебный год.

Добиться этого будет не так просто, так как наметился ряд проблем: и то, что неизвестно, сколько детей соответствующего возраста находится в Латвии, и разные уровни владения латышским языком, и нехватка персонала поддержки.

И еще - большинство украинских мирных жителей после окончания войны планируют вернуться на родину, поэтому у них нет особой мотивации для изучения латышского языка.

То, как организуется обучение для детей украинских беженцев, в разных странах отличается: в некоторых есть требование обязательного очного обучения, например, в Эстонии, Литве, Франции, Польше, Финляндии, в других этот формат определяется как желаемый (в Болгарии, Дании, Латвии и др.). Есть страны, где предлагаются подготовительные классы.

В списке посещаемости украинскими детьми местных школ Латвия с 28% - шестая с конца, а в Ирландии, Франции, Литве и Финляндии показатели гораздо выше, заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества и комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Силвия Аматниеце.

За эти годы выросло число детей украинских беженцев, посещающих в Латвии дошкольное учреждение или школу. На 1 сентября 2022 года это были 2686 детей, в 2023 году - 2949 детей, а на 30 сентября этого года - 3829 детей, из них 1157 посещают детский сад, 2459 - 1-9-й класс, 213 - 10-12-й класс.

С возрастного ракурса наибольшее число учащихся в возрасте от пяти до шести лет - 587, наименьшее в 12-х классах - 52. Большинство дошкольников и школьников посещают образовательные учреждения Риги (2307) и других городов государственного значения.

Diena

#украинские беженцы #школы
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    3-го октября

    Агрессивное принуждение к изучению ненужного украинцам латышского языка и есть причина, почему украинские дети не могут ходить в школы. У русских детей ситуация еще хуже, они не могут дистанционно учится на русском и вынуждены бесполезно сидеть на уроках, по причине, что учить латышский язык это правильно, а учится на латышском бред.

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