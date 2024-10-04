Квадроберы и терианы: до латвийской молодежи дошла весьма своебразная мода, родители в шоке

«Моя дочь уже несколько недель показывает мне эти и подобные видео на своем телефоне. Люди в масках животных, ползают на четвереньках, бегают, но я не могу понять - в чем цель этого занятия? Неужели всем детям теперь придется превращаться в животных, чтобы считаться стильными? Что это такое?», - пишет встревоженная мать.

Что это за деятельность, является ли она просто невинное развлечением? Все молодые люди, опрошенные на улице, признаются, что знают то, что видно на видео, и видели таких молодых людей или детей в реальной жизни. Это дети, которые притворяются кошками или собаками, иногда лают, иногда едят кошачью еду и мяукают. Некоторые говорят, что избегают таких детей, потому от такого вида становится жутко.

То, что такая деятельность актуальна и среди наших собственных детей и молодежи, подтверждают и родители детей на социальных порталах. «Моя дочь и ее подруга тоже были очарованы этим. Поначалу это казалось невинной игрой и изготовлением масок, в конце концов это настолько увлекло, что превратилось в цикл, в котором все должны принимать их как зверей, а они настаивали на своих «звериных правах», другие дети смеялись и начинались драки. В конце концов я это запретила», - рассказывает женщина.

Другая мама пишет: «У моей дочери то же самое. Делает маски, ходит на четвереньках, снимает видео, ничего сумасшедшего в этом я пока не вижу».

«У нас во дворе, даже выходя с лестничной клетки, надо быть осторожным, потому что над тобой часто начинают шипеть кусты. Еще у нас во дворе живет териан – лиса. Выкапывает червей, а затем облизывает их! Красиво.»

Молодые люди на улице, а также мамы в интернете называют людей в масках животных разными именами – квадроберами, фурри или терианами. Литературные источники в интернете поясняют, что «фурри» — это люди, которым нравятся образы животных и поэтому они на мгновение принимают на себя облик или движения животного. В свою очередь, терианы — это люди, считающие себя животными. И фурри, и терианы практикуют квадробику — вид спорта, развившийся в начале 2000-х годов — бег на четвереньках.

Детско-подростковый психотерапевт говорит, что такая тенденция – идентифицировать себя с животным – наблюдается в последние годы, однако он считает, что ребенку следует устанавливать строгие границы, ведь ребенок – это не собака и не кошка. Ребенок – это личность. Терапевт отмечает, что все тенденции преходящи и, учитывая, что тенденция гендерной идентичности теряет популярность, эти также со временем исчерпают себя.