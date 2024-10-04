Отопление в Латвии – одно из самых дорогих в Европе. Почему?

Продолжаются дискуссии о том, почему все же цены на коммунальные услуги в Латвии такие дорогие. Не удержался и высказался на эту тему Олег Краснопёров, экономист Банка Латвии.

«Зимняя коммуналка» в Риге находится среди трех самых дорогих в Европе (вместе с Веной и Берлином. Таллин – на четвертом месте, Вильнюс – в конце второй десятки).

И хотя тарифы в этом году в большинстве своем будут ниже, чем в предыдущем, это не решит проблему.

По данным исследования Numbeo за 2024 год: коммунальные счета за усредненную квартиру в 85 квадратных метров, включая отопление в Риге, могут составить 306 евро.

Достоверность этих данных может проверить любой владелец подобной квартиры. Если же учесть уровень зарплат в Латвии, то процент, который от ежемесячного заработка приходится тратить на коммуналку – самый высокий в ЕС.

На чем же латвийцы экономят? На количестве квадратных метров на одного человека.

Проживание в переполненном жилье позволяет нам экономить на ежемесячных счетах, поэтому в среднем мы платим за жилье меньше, чем в большинстве других европейских стран. Однако это решение является неустойчивым, поскольку оно может оказать негативное влияние как на количество детей в семьях, так и на общую удовлетворенность населения жизнью. Дорогостоящие коммунальные услуги – это серьезный сбой рынка, который можно и нужно исправлять.

Долгая зима и старое, неэнергоэффективное жилье – среди очевидных причин, почему это так.

Как платить меньше? Реновировать жилищный фонд. В Латвии это можно было сделать с помощью поддержки от госагентства Altum. Но деньги в этой программе пока кончились. В конце года или в начале следующего откроется следующая программа. В ней будут доступны 173 млн – из этих средств можно будет покрыть 40% реновации, включая НДС.

Достаточно ли этого? Нет. Старых домов в Латвии слишком много».