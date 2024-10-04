Baltijas balss logotype

Отопление в Латвии – одно из самых дорогих в Европе. Почему? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2024
BB.LV
Отопление в Латвии – одно из самых дорогих в Европе. Почему?
ФОТО: depositphotos

Продолжаются дискуссии о том, почему все же цены на коммунальные услуги в Латвии такие дорогие. Не удержался и высказался на эту тему Олег Краснопёров, экономист Банка Латвии.

«Зимняя коммуналка» в Риге находится среди трех самых дорогих в Европе (вместе с Веной и Берлином. Таллин – на четвертом месте, Вильнюс – в конце второй десятки).

И хотя тарифы в этом году в большинстве своем будут ниже, чем в предыдущем, это не решит проблему.

По данным исследования Numbeo за 2024 год: коммунальные счета за усредненную квартиру в 85 квадратных метров, включая отопление в Риге, могут составить 306 евро.

Достоверность этих данных может проверить любой владелец подобной квартиры. Если же учесть уровень зарплат в Латвии, то процент, который от ежемесячного заработка приходится тратить на коммуналку – самый высокий в ЕС.

На чем же латвийцы экономят? На количестве квадратных метров на одного человека.

Проживание в переполненном жилье позволяет нам экономить на ежемесячных счетах, поэтому в среднем мы платим за жилье меньше, чем в большинстве других европейских стран. Однако это решение является неустойчивым, поскольку оно может оказать негативное влияние как на количество детей в семьях, так и на общую удовлетворенность населения жизнью. Дорогостоящие коммунальные услуги – это серьезный сбой рынка, который можно и нужно исправлять.

Долгая зима и старое, неэнергоэффективное жилье – среди очевидных причин, почему это так.

Как платить меньше? Реновировать жилищный фонд. В Латвии это можно было сделать с помощью поддержки от госагентства Altum. Но деньги в этой программе пока кончились. В конце года или в начале следующего откроется следующая программа. В ней будут доступны 173 млн – из этих средств можно будет покрыть 40% реновации, включая НДС.

Достаточно ли этого? Нет. Старых домов в Латвии слишком много».

#отопление
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
2
14

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го октября

    Как платить меньше? Убрать из всех предприятий предостовлящих тепло советников от дум и правительства, закупать газ на мировом рынке, то есть закупать там, где дешевле, без политической подопленки, и тогда цены буду в разы меньше.

    29
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео