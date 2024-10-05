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Почему украинские беженцы не хотят оставаться в Латвии? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2024
BB.LV
Почему украинские беженцы не хотят оставаться в Латвии?
ФОТО: Global Look Press

В этом году поток граждан Украины в Латвию остается умеренным и стабильным, при этом большинство пересекают страну транзитом, говорится в отчете Министерства внутренних дел для правительства.

За девять месяцев этого года границу Латвии пересек 17 871 гражданин Украины. В настоящее время в Латвии зарегистрированы 46 512 украинцев, получивших статус временной защиты. В этом году регистрировалось в среднем 468 граждан Украины в месяц.

32 304 украинца зарегистрированы в самоуправлениях, а 3143 размещены при помощи самоуправлений. В настоящее время для размещения украинцев свободно 401 место.

Министерство отмечает, что продолжается выдача и первичных, и повторных видов на жительство гражданам Украины. Их количество в 2024 году также остается стабильным.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го октября

    Нище, холодно, затратно. Что здесь делать постоянно? Пособий им только на губе прокатится. Большая часть доходов уходит на отопление, одежду сезонную. Так, перевалочный пункт.

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